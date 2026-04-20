EDICTO: ROMERO RAMERIO JOSE Y FERRER BRIGIDA P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08036515-7((012054-423359)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. RAMERIO JOSE ROMERO DNI 4.507.174 y BRIGIDA FERRER DNI 3.805.319, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08036515-7((012054-423359)). ROMERO RAMERIO JOSE Y FERRER BRIGIDA P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.