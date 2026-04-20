EDICTO: PASION GOURMET

Se les comunica a ARCA, DIRECCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICAS, BANCOS, ACREEDORES, PROVEEDORES Y DEUDORES que la Sede Social de PASION GOURMET S.A.S CUIT: 30-71763990- 8, NO ES ARENALES N° 109, LAS HERAS, MENDOZA - Conforme surge del Poder General para Juicios que están otorgando Inscripto en la sección Mandatos bajo el N° 189859 – Trámite en N° 71778 en fecha 4/8/2023 – Escritura N° 53 Realizada por la Escribana Paula Jimena Cabezas, Titular del Registro Notarial N° 737. DIRIGIRSE al Domicilio Laboral Av. Sarmiento N° 705, Ciudad, Mendoza – y/o Domicilio Real de la Administradora Titular Sra. MARIELA ALEJANDRA CAHIZA D.N.I 24.705.694 – sito en Barrio “La Vacherie”, Calle Azcuénaga N° 2002, M5, C10 – Maipú, Mendoza.