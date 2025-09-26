EDICTO: RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO - RODRIGUEZ ALEJANDRO ARIEL Y SOSA TERESA ANTONIA P/ SUCESIÓN - Autos N° 256638

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N° 256638 caratulados: “RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO - RODRIGUEZ ALEJANDRO ARIEL Y SOSA TERESA ANTONIA P/ SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio de: RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO DNI: 6.849.565, RODRÍGUEZ ALEJANDRO ARIEL DNI: 16.882.651 y SOSA TERESA ANTONIA DNI: 2.493.993. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.