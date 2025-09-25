EDICTO: Ledesma, Néstor Fabián c/ Hotel Cristal S.A. y Otros – Ordinario – Despido (Expte. Nº 13678927)

El Señor Juez de Conciliación y del Trabajo de 7º Nom Sec. 13 de la ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, en autos: "Ledesma, Néstor Fabián c/ Hotel Cristal S.A. y Otros – Ordinario – Despido (Expte. Nº 13678927)", cita y emplaza a los sucesores y/o herederos del demandado fallecido, Helio Daniel Muratti, DNI 6.001.867, a fin de que comparezcan a estar a derecho y constituyan domicilio legal dentro del radio de Tribunal en el término de diez días y bajo apercibimiento de ley (Arts. 5, 25 Ley 7987 de Córdoba).- Córdoba, 04 de septiembre de 2025.- Fdo.: Dr. Rueda, Ezequiel - Juez; Dr. Cortes, Daniel Federico – Prosecretario Letrado".-