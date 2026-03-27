EDICTO: PEREIRA DANIEL ALEJANDRO C/ HEREDEROS DE PALLARES ROSARIO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nro. 270733

DRA. GRACIELA SIMON JUEZ DEL Primer Tribunal de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en los autos Nro. 270733 caratulados “PEREIRA DANIEL ALEJANDRO C/ HEREDEROS DE PALLARES ROSARIO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, notifica a los presuntos herederos del Sr. JOSE ANDRES TORRES, L.E. 3.320.179 personas de domicilio ignorado, y los posibles terceros interesados, la sentencia de fs. 111. “Mendoza, 05 de febrero de 2.026.- VISTOS: (…) RESULTA: (…) CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: I.- Admitir la demanda por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, incoada por el Sr. DANIEL ALEJANDRO PEREIRA, en contra de los Herederos de la Sra. ROSARIO PALLARES DE CRESPO, y declarar sin perjuicio del derecho de terceros, operada la prescripción adquisitiva, desde el 7 de julio de 2.014, conforme fundamentos vertidos en los considerandos, respecto del inmueble ubicado en calle Los Paraísos 2.318, de San José, Guaymallén, Provincia de Mendoza, todo según surge del plano acompañado. II.- En forma previa a ordenar la cancelación de la inscripción de dominio anterior, a fin de evitar duplicidad registral, deberá el presentante denunciar en forma clara y precisa los datos de inscripción registral.- III.- Imponer las costas en el orden causado.- IV.- Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto obren en autos elementos que permitan su determinación (art. 9 inc. g de la ley 9.131).- V.- Firme la presente, PREVIO PAGO de los impuestos y tasas que correspondan y conformidad de los profesionales intervinientes, y lo dispuesto en el Resolutivo II.-, inscríbase en el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia.- REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-Fdo. Dra. GRACIELA SIMON JUEZ”