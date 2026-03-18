EDICTO: NARDELLI DANIEL RUBEN C/ MUÑOZ WALTER DANIEL P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Expte. N° 24265

Juez del Juzgado de Gestión Asociada de Paz 1 de la 1ra Circunscripción. Expte. N° 24265, “NARDELLI DANIEL RUBEN C/ MUÑOZ WALTER DANIEL P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” Conforme lo ordenado a fs. 43, se notifica al Sr. MUÑOZ WALTER DANIEL, D.N.I. 12.681.315, persona de ignorado domicilio, el resolutivo de fs. 11: “Mendoza, 13 de Diciembre de 2024… De la demanda interpuesta TRASLADO a los demandados por el término de VEINTE DIAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado (Arts. 21, 74, 75 y 160 del CPCCT). NOTIFÍQUESE... Fdo. DR. MAURICIO COLOTTO Secretario”, y del decreto a fs. 43 que en su parte pertinente dice: “I-Aprobar la información sumaria rendida en autos y, en consecuencia, declarar que la parte demandada MUÑOZ WALTER DANIEL D.N.I N.º 12.681.315 resulta ser de ignorado domicilio.- II-Notificar el presente auto conjuntamente con el traslado de demanda de fs. 11 mediante edictos que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO por tres veces, con dos días de intervalo... Fdo. DRA. VIVIANA ISGRO MOSTACCIO Juez”.