EDICTO: MORENO FERRER CARLA DIANA Y OTROS EN J. N° 157.495 C/ DYTER S.A. P/ EJEC. SENTENCIA Y HONORARIOS - Autos n° 161.923

Mariano M. Burgio Martillero mat. 3.184 autos n° 161.923 “MORENO FERRER CARLA DIANA Y OTROS EN J. N° 157.495 C/ DYTER S.A. P/ EJEC. SENTENCIA Y HONORARIOS” orden Quinta Cámara del Trabajo, Primera Circunscripción Judicial, Provincia de Mendoza, Rematará 23 de Septiembre del 2022, 09:30 hs, en Oficina de Subastas, cito en calle San Martín nro. 322 P.B. de Ciudad, SIN BASE Y A VIVA VOZ y se adjudicará al mejor postor; conforme proveído fs. 15, los bienes 1- UN PROYECTOR ACP8 Nro serie 157625 marca TOPCON CLASS. 2- MAQUINA PARA LEER MEDIDAS DE LOS LENTES COMPUTIRIZED LEUSWETER MARCA TOPCOM MODELO CL200 NRO SERIE 3904032. 3- LAMPARA DE HENDIDURA OFTALMOLOGICA MARCA TOPCOM SUT LOUIS SL D-7 NRO. SERIE 707348 a nombre del demandado DYTER S.A., en estado que se encuentra, no aceptándose reclamos posteriores a la subasta. Deudas: No posee, Gravámenes: Embargo a favor estos autos. Adquirente abonará en ese acto 10% seña, 10% comisión, 4,5%, Impuesto fiscal, en efectivo, de no ocurrir ello, se proseguirá inmediatamente con el acto de subasta, saldo aprobando la subasta. Visitas Martes 21/09/22 de 17hs a 20hs. Domicilio Av. Lima nro. 280, San Martín, Mendoza. Consultas: Juzgado. y/o Martillero. cel.: 261-5165123 – Espejo 20, 1er piso, of. 4, de Ciudad – Email. Burgiomariano1@hotmail.com.ar.