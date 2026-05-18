EDICTO: I.N.S.S.J.P. C/ PALLARES GARCIA, CARLOS Y OTROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Autos FMZ 9725/2019

De conformidad con lo ordenado en los autos FMZ 9725/2019, caratulados: “I.N.S.S.J.P. C/ PALLARES GARCIA, CARLOS Y OTROS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, en trámite ante este Juzgado Federal n° 2 de Mendoza, Secretaría n° 5, CITA Y EMPLAZA al demandado GODOY, CRISTIAN LEONARDO, D.N.I. N° 32.572.129, para que comparezca a tomar la intervención que por derecho le corresponda en el proceso, dentro del plazo establecido por providencia de fecha 29/10/2019 (fs. 20), a solicitud del Dr. Fernando Christian Barreira, letrado apoderado del INSSJP – PAMI, bajo apercibimiento de designársele Defensor Oficial de Ausentes para que lo represente en autos (art. 343 y ccs. del CPCCN). Se ha ordenado: “Mendoza, 30 de octubre de 2019. Téngase al Dr. Fernando Chistian BARREIRA, por presentado parte y domiciliado en representación del actor conforme poder oportunamente acompañado. Atento al dictamen fiscal de 9, declárese la competencia del Tribunal para entender en la presente causa y la procedencia del fuero federal. Por deducida la presente demanda la que tramitará por procedimiento ORDINARIO Atento a la parte demandada, córrase traslado por el término de QUINCE (15) DÍAS (arts. 338, 340 y ccs. del CPCCN). La citación deberá efectuarse con emplazamiento para presentarse, contestar la demanda y constituir domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts. 339, 59, 41 y ccs. del cód. cti.). Atento al domicilio de las demandadas practíquese la notificación que se ordena por intermedio de cédula. NOTIFÍQUESE.- Al pedido de medida cautelar, acredite en autos los presupuestos dispuestos por el art. 209 y 210 CPCCN, y se proveerá. Firmado digitalmente: Dr. Juan Carlos Nacul. Juez Federal Subrogante”. Y: Mendoza, 17 de octubre de 2025. Publíquese por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y en los diarios Los Andes y UNO, conforme lo ordenado.