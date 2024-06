EDICTO: GRANDE ROMINA ADRIANA Y ECHEBERRIA EDUARDO FABIAN C/ ABEIRO DEL PINO AGUSTIN CLAUDIO CECILIO - PINFARI DIEGO GONZALO JAVIER Y RIO URUGUAY SEGUROS P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N° 272.028

JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 272.028 caratulados “GRANDE ROMINA ADRIANA Y ECHEBERRIA EDUARDO FABIAN C/ ABEIRO DEL PINO AGUSTIN CLAUDIO CECILIO - PINFARI DIEGO GONZALO JAVIER Y RIO URUGUAY SEGUROS P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, NOTIFICA a los demandados AGUSTIN CLAUDIO CECILIO ABEIRO DEL PINO D.N.I. 25.290.433 y DIEGO GONZALO JAVIER PINFARI D.N.I. 40.940.145, personas de ignorado domicilio, la siguiente resolución: “Mendoza, 12 de Marzo de 2024. AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: I.- Hacer lugar a la pretensión contenida en la demanda interpuesta por Romina Adriana Grande contra Agustin C. C. Abeiro del Pino y Diego Gonzalo Pinfari y en consecuencia, condenar a los demandados , para que dentro de los diez días de quedar firme y ejecutoriada la presente, abonen a la actora la suma de $ 8.341.580 con más los intereses fijados y hasta su efectivo pago. II. Hacer lugar a la pretensión contenida en la demanda interpuesta por Eduardo Fabián Echeberría contra Agustin C. C. Abeiro del Pino y Diego Gonzalo Pinfari y en consecuencia, condenar los demandados, para que dentro de los diez días de quedar firme y ejecutoriada la presente, abonen al actor la suma de $ 6.291.420 con más los intereses fijados y hasta su efectivo pago. III. Extender la condena a la citada en garantía Río Uruguay Coop. de Seguros Ltda en las condiciones del contrato celebrado ( art. 118 ley 17.418) IV. Imponer las costas a la demandada vencida . V. Regular los honorarios de los Dres. JOSE LUIS CORREA (H) en la suma de $ 2.633.940, ALEJANDRA LANCI en la suma de $ 1.331.603 y LEANDRO LANCI en la suma de $ 204.862. (arts. 2,3,4,13 y 31 de la LA y 33 del CPCCT). Regular los honorarios de los peritos Ing. Daniel Teramo , Dr. Antonio César Gómez , Lic. Débora Pastor en la suma de $ 438.990 para cada uno de ellos. A los honorarios del Ing. Daniel Teramo deberá adicionarse los aportes previsionales respectivos. La totalidad de los emolumentos lo son sin perjuicio del IVA en caso de corresponder y los respectivos complementarios. COPIESE. REGISTRESE…Fdo Marcela Cecilia Ruiz Diaz. Juez.-