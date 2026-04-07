EDICTO: LOPEZ PATRICIA SUSANA C/ DUN & RES INVESTMENTS S.A. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - CUIJ: 13-08006325-8((012051-284940))

DRA. MARIA PAZ GALLARDO - JUEZ - TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-PRIMERO PODER JUDICIAL MENDOZA, CUIJ: 13-08006325-8((012051-284940)) caratulados: “LOPEZ PATRICIA SUSANA C/ DUN & RES INVESTMENTS S.A. P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA” notifica a posibles interesados lo que el tribunal decreto a fs 02: “Mendoza, 17 de Diciembre de 2025 (...) Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir dos unidades que forman parte integrante de los edificios colindantes: 1) "AMARO VIII" ubicado en la Sección Oeste de esta Ciudad Mendoza, con frente a calle Sarmiento ciento diez (110) esquina calle 9 de julio donde se encuentra el departamento denominado UNIDAD DIECISÉIS - Piso: PRIMER PISO y NOVENO PISO. Designación: 1-5 y 9-3 y 2) "AMARO VIII de cocheras", sito en calle 9 de Julio número mil ochenta (1080) Ciudad de Mendoza, donde se encuentra la cochera denominada UNIDAD CUARENTA Y SIETE- Piso: SEGUNDO PISO. - Designación: 2-10, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario Uno por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT (…) APA DRA. MARÍA PAZ GALLARDO JUEZA”