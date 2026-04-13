EDICTO: FUNES, SONIA BEATRIZ C/ VILLAGE CINES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS - Autos 173.341

Tribunal de Gestión Asociada-Cuarto Poder Judicial Mendoza en los autos 173.341 caratulados “FUNES, SONIA BEATRIZ C/ VILLAGE CINES S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” notifica a decreto de fs. 129: Mendoza, 19 de Febrero de 2020 Téngase presente la renuncia de los Dres. LUCIANO SUAREZ y DENISE MOLINA, al patrocinio letrado ejercido en autos respecto de la actora. Emplázase a la Sra. SONIA BEATRIZ FUNES en el término de DIEZ (10) DÍAS, para que constituya domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley. (art. 34 inc. 6, art. 31, último apartado, y art. 21 del C.P.C.C.T). NOTIFÍQUESE en su domicilio real. Suspéndanse los procedimientos desde el presente y mientras vence el término de la notificación ordenada precedentemente. FDO: DRA. ALICIA G.BOROMEI Juez; y auto resolutivo de fs. 167: Mendoza, 05 de Diciembre de 2025. VISTOS… CONSIDERANDO: … RESUELVO: I- Declarar a la ac tora, Sra. SONIA BEATRIZ FUNES, D.N.I.: D.N.I 18.176.649 como persona de domicilio ignorado…. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. FDO: DRA. ALICIA G.BOROMEI Juez