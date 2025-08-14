EDICTO: DIAZ SEBASTIANA C/SUCESION FRANCISCO MAURI P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 251035

Juez del Trib. G.J.A. N°4 de la Primera Circunscripción Judicial Mendoza, en Autos Nº 251035, CARATULADOS “DIAZ SEBASTIANA C/SUCESION FRANCISCO MAURI P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. Cita y notifica a los posibles sucesores del Sr. PEDRO RAFAEL MAURI y de la Sra. IDA LUCIA MAURI como personas inciertas y de ignorado domicilio, respecto del inmueble inscripto en el Tomo 76 “E” de Guaymallén, proveído de fs.623, Mendoza, 15 de junio de 2017. Téngase por concretada la persona de los demandados a mérito de la ratificación acompañada.- De la demanda interpuesta TRASLADO por DIEZ DIAS al titular dominial (hoy sus sucesores) Pedro Rafael Mauri Marianetti, Ida Lucia Mauri Marianetti, Elsa Maria Mauri Marianetti, Emilio Lidio Pascual Mauri Marianetti , Francisco Amado Mauri Marianetti y Esther Marianetti y al Gobierno de la Provincia de Mendoza, terceros interesados, con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal dentro del radio del Tribunal a mérito de la ratificación acompañada. (Arts.21, 74, 75, 210, 212, 214 y conc. del C.P.C. y 14 de la ley 14.159). Notifíquese. Dese intervención al FISCAL DE ESTADO, y MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN.- Notifíquese. Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. Notifíquese a la Dirección de Catastro la iniciación de la presente causa, con identificación del plano de mensura, nombre de las partes inter vinientes y número de expediente.- Ofíciese.- Ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de quproceda a la anotación de litis respecto del inmueble inscripto en el Tomo 76 “E” de Guaymallén, Mendoza, y siempre que el mismo se encuentre inscripto a nombre de Francisco Mauri , conforme lo dispuesto por el art.1905, 3° párrafo del C.C. y Cial Nac. Dra. Fabiana Beatriz Munafo–Juez. Y proveido de fs.750 Mendoza, 06 de Agosto de 2024. VISTOS: Que los presentes autos arriba intitulados y de los que: CONSIDERANDO:….RESUELVO: I-Declarar a los posibles sucesores del Sr. PEDRO RAFAEL MAURI y de la Sra. IDA LUCIA MAURI como personas inciertas y de ignorado domicilio. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art.69 y 72 del CPCCyT. III-Oportunamente dese la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. Fdo: Dra. MUNAFO Fabiana Beatriz,JUEZ.- A fs.623, Mendoza, 15 de junio de 2017. Téngase por concretada la persona de los demandados a mérito de la ratificación acompañada.- De la demanda interpuesta TRASLADO por DIEZ DIAS al titular dominial (hoy sus sucesores) Pedro Rafael Mauri Marianetti, Ida Lucia Mauri Marianetti, Elsa Maria Mauri Marianetti, Emilio Lidio Pascual Mauri Marianetti , Francisco Amado Mauri Marianetti y Esther Marianetti y al Gobierno de la Provincia de Mendoza, terceros interesados, con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal dentro del radio del Tribunal a mérito de la ratificación acompañada. (Arts.21, 74, 75, 210, 212, 214 y conc. del C.P.C. y 14 de la ley 14.159). Notifíquese. Dese intervención al FISCAL DE ESTADO, y MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN.- Notifíquese. Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. Notifíquese a la Dirección de Catastro la iniciación de la presente causa, con identificación del plano de mensura, nombre de las partes inter-vinientes y número de expediente.- Ofíciese. Ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines de quproceda a la anotación de litis respecto del inmueble inscripto en el Tomo 76 “E” de Guaymallén, Mendoza, y siempre que el mismo se encuentre inscripto a nombre de Francisco Mauri, conforme lo dispuesto por el art.1905, 3° párrafo del C.C. y Cial Nac. Dra. Fabiana Beatriz Munafo–Juez