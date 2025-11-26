EDICTO: DERRACHE CONSTANTINO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - autos n° CUIJ: 13-05555260- 0((042002-24870))

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA CIVIL-TUNUYAN-Cuarta Circunscripción Judicial a cargo de la Dra. DROT DE GOURVILLE MURIEL VANESA, sito en calle Armani n° 252 de Tunuyán, Mendoza, notifica, a los POSIBLRES TERCEROS INTERESADOS la sentencia dictada a fs. 201 y ss. de los autos n° CUIJ: 13-05555260- 0((042002-24870)), caratulados:” DERRACHE CONSTANTINO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. Mendoza, 13 de Noviembre de 2025.- Y VISTOS: … RESULTA:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I.- Admitir la pretensión contenida en la demanda promovida por Constantino DERRACHE L.E. 6.937.926 y en consecuencia, declarar que se ha operado a su favor la prescripción adquisitiva del inmueble ubicado un inmueble que consta de una superficie de 4 ha. 2.812,16 m2 según mensura y de -no registra- m2 según título, por no tener inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz. Nomenclatura Catastral: 16-99-00- 0900-840690- 000-8. Padrón Rentas: n° 16-04222-8. Padrón Municipal: No tiene. Derecho de Riego: CC 5709- PP25. Sito en calle Escuela Vieja S/Nro, Chilecito, Departamento de San Carlos, Provincia de Mendoza, datos según plano de mensura para título supletorio visado acompañado. Deberá anotarse como 1ra. Inscripción. Superficie, límites y medidas perimetrales: Según plano de Mensura N° 16-12840 visado para fecha 22/07/2011, todo en virtud de las consideraciones expuestas. Determinar el día 09/08/2016 como fecha de cumplimiento del plazo de la prescripción adquisitiva (Art. 1.905 del código Civil y Comercial de la Nación). Firme que quede la presente, y previo pago de los impuestos y tasas correspondientes, y agregada que sea la conformidad profesional de los profesionales que han intervenido en la presente causa, inscríbase en las reparticiones públicas pertinentes y protocolícese. Fecho, gírese oficio a la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia, a los fines de su toma de razón.- II.- Imponer las costas a la parte actora. (Arts. 35 y 36 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta tanto se encuentren elementos necesarios para su determinación. IV.- Notifíquese la presente resolución a las partes en domicilio legal (electrónico, mat. profesional) y a la Defensoría Oficial Civil por remisión a su despacho; Al demandado Gobierno de Mendoza en Casilla Asegno y a Fiscalía de Estado en Festado; Y a los terceros interesados, por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y Diario UNO por una vez.- NOTIFÍQUESE. –Fdo Dra. DROT DE GOURVILLE MURIEL VANESA.-JUEZ.-