EDICTO: CLADERA, YOEL FRANCO C/ HEREDEROS DE VIDELA DE AZAGUATE LUISA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - AUTOS Nº 415.671

JUEZ DEL 4º TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL MENDOZA EN AUTOS Nº 415.671 CARATULADOS “CLADERA, YOEL FRANCO C/ HEREDEROS DE VIDELA DE AZAGUATE LUISA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” Cita y Notifica a presuntos herederos de la Sra LUISA VIDELA DE AZAGUATE, declarados personas inciertas de ignorado domicilio el TRASLADO de la demanda por prescripción adquisitiva interpuesta respecto del inmueble ubicado en calle Falucho S/N esquina Domingo Faustino Sarmiento Nro. 416 (actualmente Sarmiento Nro. 416 esquina Demetrio Morales, Distrito Tulumaya, Departamento Lavalle, Mendoza, inscripción dominial Nº6.621, fs. 217, Tomo 25 Lavalle, constante de una superficie según surge de título de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MEROS DIECISEIS DECIMETROS CUADRADOS (3.294,16M2), para que comparezcan a ejercer dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley (art. 209 AP. II, 72 inc. III del CPCCyT) la resolución de fecha: “Mendoza, 02 de octubre de 2.023....…De la demanda por prescripción adquisitiva interpuesta TRASLADO a la parte demandada, HEREDEROS DE VIDELA DE AZAGUATRE LUISA, por el plazo de VEINTE (20) DIAS con citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio legal y procesal electrónico (arts. 209 del CPCCyT, art. 24 Ley 24.159 y art. 1.897 del CCCN)......... Publíquense edictos CINCO DIAS en forma alternada, durante TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA DIEZ DIAS CORRIDOS en el Boletín Oficial y Diario Los Andes, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley. (art. 209 AP. II, a) cc. Art. 72 inc. III del CPCCYT….NOTIFÍQUESE. Fdo. Ortubia Marcelo - Sec. Fs. 22 Mendoza, 30 de mayo de 2024. VISTOS Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I- Declarar a los presuntos herederos de la Sra Luisa Videla de Azaguate, personas inciertas de domicilio ignorado. II Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DÍAS, con dos días de intervalo….. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE Y PUBLIQUESE