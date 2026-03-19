EDICTO: BERTORELLO IRMA LUISA C/ DESCONOCIDO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 260.521

SR. JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 260.521 caratulados “BERTORELLO IRMA LUISA C/ DESCONOCIDO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 26 de Febrero de 2020… De la demanda instaurada, TRASLADO a los demandados Sres. SAMUEL JOAQUIN NARVAEZ, NORMA YOLANDA GOMEZ, TITO FLAVIO NARVAEZ, VERONICA ADRIANA NARVAEZ, RICARDO HECTOR SCODELARO y ALBERTO SCODELARO por el término de DIEZ días para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico dentro del radio del tribunal bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 214 y conc. CPC)… Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir ubicado en calle HUMBERTO PRIMO S/N, LA PRIMAVERA, RODEO DEL MEDIO, MAIPU, MENDOZA, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno. Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados.… DRA. CECILIA LANDABURU Juez” Link traslado: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/GSNVC271258 DATOS DEL INMUEBLE: Ubicación: calle HUMBERTO PRIMO S/N, LA PRIMAVERA, RODEO DEL MEDIO, MAIPU, MENDOZA Datos de Inscripción: Matrícula N° 7159 FS 72 TOMO 49 MAIPU Titular Registral: SAMUEL JOAQUIN NARVAEZ, TITO FLAVIO NARVAEZ, RICARDO HECTOR SCODELARO y ALBERTO SCODELARO.-