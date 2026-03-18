Construyó su propio avión en el patio de su casa y voló hasta la Patagonia

Durante cuatro años soldó caño por caño, aprendió a trabajar con materiales complejos y recibió ayuda de amigos y referentes de la aviación experimental. Una mesa de trabajo de cinco metros se convirtió en el corazón del proyecto. El motor que eligió fue uno de automóvil adaptado, y cada remache exigió paciencia y precisión.

Adrián Callejón (2)

El día del vuelo

Y llegó el día en que lo que antes era una estructura de metal y cables se transformó en una máquina capaz de volar. El 23 de septiembre de 2022, Adrián se subió a su creación, un avión experimental construido prácticamente desde cero y voló por primera vez. Fue un momento cargado de emoción. Subirse al puesto de piloto sabiendo que esa aeronave.

Desde ese vuelo bautismal, la experiencia se multiplicó. Visitó lugares que habían sido puntos en un mapa: Mendoza, Santa Teresita, Córdoba y Trevelin, en la Patagonia, fue el tramo más largo y el que más lo conmovió.

Hoy, con más de 237 horas de vuelo acumuladas, Adrián no solo disfruta de su avión, sino que comparte su experiencia y guía a otros entusiastas que deciden construir aviones experimentales desde cero.