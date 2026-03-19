EDICTO: RESTAÑO LUISA CARMEN NARCISA Y HERNANDEZ JUAN CARLOS P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08024368-9((012054-423233))

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. LUISA CARMEN NARCISA RESTAÑO DNI 4.764.875 y JUAN CARLOS HERNANDEZ DNI 8.151.335, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08024368-9((012054-423233)). RESTAÑO LUISA CARMEN NARCISA Y HERNANDEZ JUAN CARLOS P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.