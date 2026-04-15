EDICTO: BARBERO VICENTE DANIEL ROBERTO C/ CABALLERO ANTONIA Y OTROS P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 5768

Primer Tribunal de Gestión Judicial en lo Civil de la Tercera Circunscripción Judicial. Autos Nº 5768 Caratulados “BARBERO VICENTE DANIEL ROBERTO C/ CABALLERO ANTONIA Y OTROS P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. HACE SABER: Que a fs. 7 se resolvió NOTIFICAR Y CITAR A quienes se consideren con derechos sobre el inmueble ubicado en el Departamento de San Martin en calle Godoy Cruz Nº 360, Gral. San Martin, Mendoza, inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial a la 4ta. Inscripción n° 800 Y Marginal Nº 1, fs. 865, T°73-E de San Martín, a nombre de ANTONIA CABALLERO, L.C. Nº 2.264.779, GINES ISIDRO CABALLERO, L.E Nº 3.341.249, SALVADOR CABALLERO, L.E. Nº 3.348.360, MIGUELA CABALLERO, L.E Nº 8.202.887, MANUEL CABALLERO, L.E. 6.825.246, CRISPIN CABALLERO, L.C. 6.883.523, DAVID CABALLERO, L.C. Nº 6.837.697, GABRIELA CABALLERO, L.C. Nº 3.059.781 y MARIA WENCESLADA CABALLERO, D.N.I. Nº 3.035.303, constante de una superficie de según mensura de 359.15 m2 y según título 359.15 m2, para que dentro de los VEINTE DIAS desde la última publicación comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal dentro del radio del Tribunal, bajo apercibimiento de ley (arts. 21,74,212,214 y conc. del C.P.C.).-