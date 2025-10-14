EDICTO: AHLERS HARM OMMO LUTZ REINER C/FERNANDEZ ANTONIO FRANCISCO P/CAMBIARIA - Autos N°18.542

Tribunal De Gestión Asociada De Paz-Primero, de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, Dra. Ana Julia Ponte. Jueza en autos N°18.542 caratulados “AHLERS HARM OMMO LUTZ REINER C/FERNANDEZ ANTONIO FRANCISCO P/CAMBIARIA”. Mendoza, 28 de Mayo de 2025. AUTOS:… VISTOS Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.-Admitir la tercería de oponibilidad interpuesta a fs.64/67 por el Sr. JUAN SEBASTIÁN MARTÍN y, en consecuencia, levántese del embargo anotado sobre el inmueble del demandado Sr. Antonio Francisco Fernández, matrícula 0400565018, de forma parcial respecto de la unidad MANZANA A LOTE N°02 subfraccionado e individualizado SECTOR A (unidad funcional bloque A 2a, NOMENCLATURA CATASTRAL 04-2522674-6364173-0000-3, PADRÓN DE RENTAS 04-105032-5, PADRÓN MUNICIPAL 131679, designación de consorcio 48a y plano de mensura y fraccionamiento N°04-95279), que posee una superficie de 319,30m2, de titularidad por boleto de compra venta del tercerista Sr. Juan Sebastián Martín, manteniendo la vigencia del embargo sobre el resto del inmueble. II.- Imponer las costas en el orden causado. III.- Regular los honorarios profesionales de la Dra. MARÍA DE LAS MERCEDES AGÜERO FURLOTTI en la suma de U$D864,00 y a la Dra. JULIA ALCALINO en la suma de U$D604,80; más IVA en caso de que acreditaren su condición de Responsables Inscriptas ante ARCA. NOTIFÍQUESE. OFÍCIESE. Ar DRA. ANA JULIA PONTE. Juez”