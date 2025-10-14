EDICTO: FERNANDEZ GRACIELA CECILIA P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.267

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.267 “FERNANDEZ GRACIELA CECILIA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por la causante Sra. Graciela Cecilia Fernandez, D.N.I. N.º18.594.665, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dra. Maria Luz Coussirat– Juez.-