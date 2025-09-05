EDICTO: ACRE DANIEL C/OLGUIN MARTA ELENA Y OLGUIN SIRIA EDILIA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 278073

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 278073 caratulados “ACRE DANIEL C/OLGUIN MARTA ELENA Y OLGUIN SIRIA EDILIA P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 21 de Septiembre de 2023….De la demanda instaurada por prescripción adquisitiva, TRASLADO a las demandadas en su carácter de herederas del Titular Registral Sr. TRANSITO OLGUIN, a saber: MARIA ELENA OLGUIN y SIRIA EDILIA OLGUIN por el término de VEINTE días para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico dentro del radio del tribunal bajo apercibimiento de ley (art.21, 74, 209 y conc. CPCCYT).-…Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir ubicado en calle SOLER 31, GENERAL GUTIERREZ, MAIPÚ, MENDOZA, inscripto en el Registro de la Propiedad como 2ª Inscripción al nº 11.374 fs.398 Tº 73 “B” de Maipú, con una superficie según mensura 373,20 m.2 según plano y matrícula N° 0700535760 la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario Uno.- Una vez vencido el plazo precedente dése intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en turno civil que corresponda para que ejerza la defensa de los terceros posibles interesados.-…DRA. JORGELINA IERMOLI BLANCO – JUEZ” Link traslado demanda: DDA https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/PCMMU251242 DOC https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/XLZGS251242 DOC1 https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/LYUZH251242 DOC2 https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/HZHLV251242 Ubicación: SOLER 31, GENERAL GUTIERREZ, MAIPÚ, MENDOZA Datos de Inscripción: Asiento N°11.374, a Fs. 398 del Tomo 73 B del Departamento de Maipú Titular Registral: TRANSITO OLGUIN L.E 6.275.014 NPBM