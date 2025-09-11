CONVOCATORIA: Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza

El Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, convoca a sus afiliados a Asamblea Ordinaria (art.77, 87 inc.2 de la Ley 4976), a realizarse el día 3 de octubre del corriente año a las 16hs primer llamado, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.Consideración y aprobación del ejercicio contable cerrado al 31/03/2025. 2.Aprobación del cálculo de gastos y recursos del ejercicio 2025-2026. 3.Fijar el monto de la contribución mensual que deberán abonar los asociados art.82 inc.3 de la Ley 4976. 4.Designación de dos asociados para que firmen el acta. Mendoza, 3 de septiembre de 2025. Fo. Dr. Sergio Molina -Presidente- Dra. Jazminka Mihaljevic -Vicepresidente- Dr. Gabriel Acosta- Tesorero- Dra. Romina Lopez -vocal