Al respecto completó el empresario: "El total de la lista es de unos 70 u 80 productos, entonces estamos ajustándola nosotros, porque hay muchos productos que son de marcas que se comercializan en Buenos Aires y que no están en Mendoza. Lo que hacemos es utilizar esos precios y les agregamos productos fabricados acá, como panificados, galletas, u otros de marcas no conocidas aquí, reemplazarlos por otros similares y tener ese precio orientativo. Estos dos o tres días nos sirven a nosotros para acomodar estas situaciones".

La guerra Rusia-Ucrania provocó a mediados del mes pasado problemas con los precios del trigo. El plan de Precios Cuidados y los fideicomisos creados por el Gobierno, ayudaron a frenar esta escalada.

La situación local y mundial no es la mejor, pero David destacó: "Hace como un mes hubo un poco de descontrol con la suba del trigo y otros commodities, cuando la guerra (Rusia – Ucrania) estaba en su punto máximo, sufrimos muchos aumentos con los productos directos de la harina y los derivados. Como sabemos que en Argentina consumimos mucha carne y harinas, tuvimos un gran impacto a partir del 10 o 15 de marzo".

Los fideicomisos y los bajos consumos

Luego de una preocupante disparada de precios, las aguas parecen estar más calmas, y así lo analiza el mayorista. "Ahora se ha calmado un poquito, el Gobierno ha tomado algunas medidas, están trabajando en un fideicomiso y algunos precios ya nos han llegado con precios de esos fideicomisos y se acomodaron un poquito algunos precios".

Ejemplificando los resultados de los fideicomisos, manifestó: "Básicamente están los aceites, que sufrieron nada más que un aumento del 5%, algunos cercanos al 6% para el trimestre, que, si lo comparamos con la inflación, es la inflación de un solo mes. Comparando con lo que aumentaron los commodities en este período, es bastante bajo el aumento que tuvieron estos productos".

Luego agregó: "También ha pasado con algunos derivados de las harinas, como las galletas, que sufrieron un aumento, pero no tan significativos como los del trigo mismo, que subió un 70% en un mes".

Respecto a las listas, el empresario mendocino informó que hay distintas , diferenciadas para lo que son grandes mercados y los negocios de barrio o almacenes. "La lista para negocios de proximidad es de unos 60 productos, que son más acotados que para los supermercados. Un negocio de cercanía (almacén) no tiene tanto productos como un supermercado, que tiene más productos, pero muchos no son de primera necesidad, como whisky o champagne. Entonces la lista tiene menos productos, pero son de primera necesidad. Lo que hizo el G obierno fue sectorizar acertadamente, diferenciando las listas".

Un tema preocupante, y que no es nuevo, es la retracción de los mercados, con caídas significativas de ventas: "Lo venimos viendo desde hace un tiempo, el consumo está restringido. Cuando me preguntan si hay faltante en las góndolas, no es así, por ahí puede faltar una marca, porque el consumo tampoco es grande. Nadie puede hacer una gran compra y stockearse. Todos están comprando lo justo, lo que le rota en su negocio", aclaró Rubén David, para concluir.

