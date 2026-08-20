Normalizado el transporte de cargas hacia Chile con la reapertura del paso Cristo Redentor, le llega el turno nuevamente al tránsito de turismo interno que busca la nieve de los centros de esquí. Será a partir del próximo viernes 21, y el complejo Penitentes ya proyecta un flujo superior a los 1.500 visitantes sólo durante el fin de semana.
Tras los camiones, vuelve el turismo interno a la alta montaña y Penitentes espera 1.500 visitantes
Sólo el viernes el centro de esquí Penitentes espera 900 estudiantes de viajes de egresados. Qué esperar del estacionamiento para el turismo que busca la nieve
El centro Penitentes Park reabrió luego de 7 años con promociones y un nivel de convocatoria superlativo. De hecho, el último finde XL, antes de que la Ruta 7 se restringiera a la circulación de camiones varados durante más de un mes en Uspallata, triplicó esa cifra.
"La expectativa respecto del turismo es muy buena. Ya estamos empezando a recibir estudiantil en buses de excursión regular, más los particulares que llegan en sus vehículos", señaló Gustavo Campini, de Mapsa Group, la firma concesionaria del centro de esquí.
Así como lo hicieron con una acción puntual para atraer a turistas mendocinos por un día hace dos sábados, en Penitentes prevén replicarla con los sanjuaninos. Buscan explotar una temporada que, por la acumulación de nieve, hacía años que no experimentaba la alta montaña y ya hay recomendaciones para el turismo amante de la nieve que vuelva .
Turismo estudiantil, el motor de la temporada
Campini aseguró que de las excursiones que corresponden a viajes de egresados con la reapertura del viernes el complejo espera no menos de 900 estudiantes.
Para el responsable de Penitentes, en total durante el fin de semana próximo ingresarán 1.500 turistas. Una cantidad todavía de los 4.500 que arribaron desde el viernes 14 de agosto en plan de aprovechar el finde XL, muchos de los cuales podrían descender el próximo y serán parte del operativo "barrido" de Gendarmería que incluye camiones.
Por ahora, representa el interrogante con el regreso del turismo invernal a la alta montaña mendocina: ¿cuántos vehículos podrán estacionar en la zona, teniendo en cuenta que por el ingreso de camiones desde Chile estará prohibido aparcar al costado de la ruta internacional?.
El estacionamiento ¿otro cuello de botella?
Por ahora, sólo en el área de vehículos particulares pueden ingresar hasta 200 autos. Pero la nieve es el gran limitante, dado que la capacidad total es de 1.000.
"Se trabaja en despejar la nieve del sector para estacionamiento de particulares, y también ampliar otro que es sólo para buses. Hay dos personas evaluando si se puede seguir ganando espacio, de a poco vamos ganando terreno a la nieve en la parte de la playa. La capacidad total dependerá de todo lo que pueda limpiarse hasta el viernes", señaló.
¿Y los ómnibus? Según Campini "es difícil de dimensionar, dado que incluye buses y también las van de hasta 24 personas. Algo que puede ser orientativo es que para el llamado "día del mendocino" llegaron alrededor de 1.300 personas con ese tipo de vehículos".
Frente a la cantidad de nieve acumulada, en Penitentes descartan poder disponer de esos espacios al 100%. Pero, frente a las restricciones de circulación, prometen que van a tratar de "generar nuevos espacios".
En pocas palabras
- Turismo interno: la alta montaña reabre al turismo tras la normalización del transporte de cargas hacia Chile.
- Centro Penitentes: espera 1.500 visitantes este fin de semana, incluyendo 900 estudiantes de viajes de egresados.
- Estacionamiento: el cupo limitado de vehículos y la nieve acumulada representan un desafío para la capacidad del centro de esquí.