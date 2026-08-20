Tras los camiones, vuelve el turismo interno a la alta montaña y Penitentes espera 1.500 visitantes

No son pocos los turistas que esperan disfrutar de la nieve en Penitentes desde el viernes, cuando se reabra al turismo interno

Así como lo hicieron con una acción puntual para atraer a turistas mendocinos por un día hace dos sábados, en Penitentes prevén replicarla con los sanjuaninos. Buscan explotar una temporada que, por la acumulación de nieve, hacía años que no experimentaba la alta montaña y ya hay recomendaciones para el turismo amante de la nieve que vuelva .

Turismo estudiantil, el motor de la temporada

Campini aseguró que de las excursiones que corresponden a viajes de egresados con la reapertura del viernes el complejo espera no menos de 900 estudiantes.

Para el responsable de Penitentes, en total durante el fin de semana próximo ingresarán 1.500 turistas. Una cantidad todavía de los 4.500 que arribaron desde el viernes 14 de agosto en plan de aprovechar el finde XL, muchos de los cuales podrían descender el próximo y serán parte del operativo "barrido" de Gendarmería que incluye camiones.

Por ahora, representa el interrogante con el regreso del turismo invernal a la alta montaña mendocina: ¿cuántos vehículos podrán estacionar en la zona, teniendo en cuenta que por el ingreso de camiones desde Chile estará prohibido aparcar al costado de la ruta internacional?.

El estacionamiento ¿otro cuello de botella?

Por ahora, sólo en el área de vehículos particulares pueden ingresar hasta 200 autos. Pero la nieve es el gran limitante, dado que la capacidad total es de 1.000.

"Se trabaja en despejar la nieve del sector para estacionamiento de particulares, y también ampliar otro que es sólo para buses. Hay dos personas evaluando si se puede seguir ganando espacio, de a poco vamos ganando terreno a la nieve en la parte de la playa. La capacidad total dependerá de todo lo que pueda limpiarse hasta el viernes", señaló.

¿Y los ómnibus? Según Campini "es difícil de dimensionar, dado que incluye buses y también las van de hasta 24 personas. Algo que puede ser orientativo es que para el llamado "día del mendocino" llegaron alrededor de 1.300 personas con ese tipo de vehículos".

Frente a la cantidad de nieve acumulada, en Penitentes descartan poder disponer de esos espacios al 100%. Pero, frente a las restricciones de circulación, prometen que van a tratar de "generar nuevos espacios".