Tango Energy frenó el declive petrolero y busca equipo para perforar en Vaca Muerta

Pablo Iuliano en una de las tantas visitas a Mendoza como CEO de YPF. Foto: Gobierno de Mendoza

“Hemos frenado el declino, empezamos a crecer en producción y estamos muy contentos con eso”, destacó Iuliano sobre el presente del negocio convencional.

Este impulso genera un impacto económico directo en la provincia. Según dijo el ex YPF, la actividad de la petrolera vuelca unos U$S40 millones destinados al entramado de PYMEs locales proveedoras de servicios, a lo que se suman otros U$S8 millones en concepto de regalías para Mendoza.

El desembarco en la frontera de Vaca Muerta

El mapa operativo de la compañía en la provincia abarca tanto activos tradicionales como de exploración. En el segmento convencional, opera en la Cuenca Cuyana (Mendoza Norte) áreas históricas como Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado (Oriental), mientras que en la Cuenca Neuquina (Mendoza Sur) explota bloques como Confluencia Sur y Atuel Norte.

En paralelo, Tango Energy puso en marcha su plan para explorar el petróleo no convencional (shale) en las denominadas "áreas de frontera", ubicadas en los bordes de la Cuenca Neuquina, tanto en Payún Oeste, en el sur mendocino, como en Río Negro.

El equipo directivo de la empresa cuenta con el respaldo de haber liderado los primeros desarrollos de Vaca Muerta en sus inicios. Ese mismo track record es el que buscan aplicar ahora para abrir la frontera productiva en la lengua mendocina.

Los planes ya comenzaron a ejecutarse en el terreno: esta semana iniciaron la perforación de pozos en el área Charco del Palmar (Río Negro) y avanzan en la provincia: “Estamos buscando un equipo de perforación para venir a perforar a Mendoza. Ya tenemos los fondos para esta primera etapa de derisking (mitigación de riesgo), con lo cual estamos en camino a probar el recurso y demostrar que tenemos un bloque con potencial comercial”, detalló Iuliano.

Para financiar la exploración no convencional en áreas como Payún Oeste sin comprometer la caja del negocio convencional, la asamblea de accionistas aprobó, a principios de agosto, la creación de Unconventional Resources S.A. (URSA), un vehículo de inversión sin deuda corporativa para Tango Energy.

Este vehículo financiero permitirá captar las inversiones necesarias para concretar el primer plan piloto de petróleo no convencional previsto para 2027, asegurando que la compañía mantenga la operación de las áreas mientras abre el horizonte productivo de Vaca Muerta en suelo mendocino.