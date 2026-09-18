Tango Energy, la compañía petrolera conducida por el exCEO de YPF Pablo Iuliano que este año pasó a controlar el 100% de Aconcagua Energy, logró dar un giro estratégico a sus operaciones en Mendoza: frenó la declinación de los yacimientos maduros y volvió a hacer crecer la producción de petróleo convencional.
Tango Energy frenó el declive petrolero y busca equipo para perforar en Vaca Muerta
La petrolera que compró Aconcagua revirtió la caída de la producción en Mendoza, aporta U$S40 millones a pymes locales y alista su primer piloto de shale
Durante la Energy Summit Mendoza 2026, el ejecutivo explicó que la clave del repunte estuvo en implantar un modelo operativo enfocado en la reactivación de pozos: “Hay que salir un poco de la lógica vieja de que la única manera de subsistir y sobrevivir es perforando nuevos pozos”.
La reactivación, dijo, asoma como una oportunidad de agregar mucho petróleo y a costos muy competitivos.
“Hemos frenado el declino, empezamos a crecer en producción y estamos muy contentos con eso”, destacó Iuliano sobre el presente del negocio convencional.
Este impulso genera un impacto económico directo en la provincia. Según dijo el ex YPF, la actividad de la petrolera vuelca unos U$S40 millones destinados al entramado de PYMEs locales proveedoras de servicios, a lo que se suman otros U$S8 millones en concepto de regalías para Mendoza.
El desembarco en la frontera de Vaca Muerta
El mapa operativo de la compañía en la provincia abarca tanto activos tradicionales como de exploración. En el segmento convencional, opera en la Cuenca Cuyana (Mendoza Norte) áreas históricas como Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado (Oriental), mientras que en la Cuenca Neuquina (Mendoza Sur) explota bloques como Confluencia Sur y Atuel Norte.
En paralelo, Tango Energy puso en marcha su plan para explorar el petróleo no convencional (shale) en las denominadas "áreas de frontera", ubicadas en los bordes de la Cuenca Neuquina, tanto en Payún Oeste, en el sur mendocino, como en Río Negro.
El equipo directivo de la empresa cuenta con el respaldo de haber liderado los primeros desarrollos de Vaca Muerta en sus inicios. Ese mismo track record es el que buscan aplicar ahora para abrir la frontera productiva en la lengua mendocina.
Los planes ya comenzaron a ejecutarse en el terreno: esta semana iniciaron la perforación de pozos en el área Charco del Palmar (Río Negro) y avanzan en la provincia: “Estamos buscando un equipo de perforación para venir a perforar a Mendoza. Ya tenemos los fondos para esta primera etapa de derisking (mitigación de riesgo), con lo cual estamos en camino a probar el recurso y demostrar que tenemos un bloque con potencial comercial”, detalló Iuliano.
Para financiar la exploración no convencional en áreas como Payún Oeste sin comprometer la caja del negocio convencional, la asamblea de accionistas aprobó, a principios de agosto, la creación de Unconventional Resources S.A. (URSA), un vehículo de inversión sin deuda corporativa para Tango Energy.
Este vehículo financiero permitirá captar las inversiones necesarias para concretar el primer plan piloto de petróleo no convencional previsto para 2027, asegurando que la compañía mantenga la operación de las áreas mientras abre el horizonte productivo de Vaca Muerta en suelo mendocino.
En pocas palabras
- Tango Energy: revirtió la caída de producción en Mendoza y aporta US$40 millones a pymes.
- Impulso estratégico: se enfoca en reactivación de pozos maduros, logrando crecimiento en producción de petróleo convencional.
- Expansión a Vaca Muerta: alista su primer piloto de shale en Mendoza con fondos asegurados y busca equipo de perforación.