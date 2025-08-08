Sin embargo, los ahorristas sufrieron otro cambio a mediados y finales de julio, luego de que los bancos confirmaran la nueva tasa de interés para el plazo fijo. Al comenzar agosto subieron considerablemente.

Subió otra vez el plazo fijo: cuánto gano si deposito $230.000 a 90 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $230.000 en un depósito a plazo fijo de 90 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por arriba del 30% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $1.210.000 a 30 días en el Banco Nación que subió su plazo fijo a 37%:

Plazo: 90 días

Capital: $230.000

Intereses ganados: $21.125,34

Monto total: $251.125,34

TNA: 37,25%

TEA: 42,81%

Plazo fijo 2025 Un plazo fijo en Argentina es una inversión en la que se deposita dinero en un banco durante un período de tiempo determinado, a cambio de recibir una tasa de interés al finalizar ese período.

Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en agosto: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor volumen de depósitos es el Nación, que encabeza la lista con el 37%. Entre los otros bancos que mayor ganancia les ofrecen a sus ahorristas aparecen el Galicia (36,25%), el BBVA Argentina (35%) y el ICBC Argentina (34,6%).

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: