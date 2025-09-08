Inicio Economía Plazo fijo
Inversiones

Subió otra vez el plazo fijo: cuánto ahorro si deposito $800.000 a 60 días

Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo superan el 40% de Tasa Nominal Anual (TNA). Conocé cuánto se puede ganar invirtiendo $800.000 en 60 días

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El plazo fijo en Argentina es una herramienta de ahorro para muchas personas.

El plazo fijo en Argentina es una herramienta de ahorro para muchas personas.

Hace más de un año se llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo, de esa manera los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

Plazo-fijo-2025
Un plazo fijo es una inversión en la que se deposita dinero en un banco por un período de tiempo determinado, a cambio de intereses. Al finalizar ese período, el inversor recupera su dinero original más los intereses generados.

Un plazo fijo es una inversión en la que se deposita dinero en un banco por un período de tiempo determinado, a cambio de intereses. Al finalizar ese período, el inversor recupera su dinero original más los intereses generados.

Esto se gana al depositar $800.000 en un plazo fijo a 60 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $800.000 en un depósito a plazo fijo de 60 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen más del 40% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $800.000 a 60 días en el Banco Nación que subió su plazo fijo, siendo de 47,00% a 30 días y del 46,00% si es a 60 días.

  • Plazo: 60 días
  • Capital: $800.000
  • Intereses ganados: $60.493,15
  • Monto total: $860.493,15
  • TNA: 46.00%
  • TEA: 55.81%
Plazo fijo bancos tasas de interés
El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Vale recordar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking.

Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Cambió el plazo fijo en septiembre: qué bancos pagan más intereses

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, una de las entidades con mayor porcentaje de interés para clientes es el Banco Hipotecario con un 49,50%. Le siguen con 47,70% el ICBC Argentina y con 47% el Banco Nación, el Macro y Credicoop. Más atrás el BBVA Argentina y Provincia de Buenos Aires con 45%.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

  • Banco Nación: 47%
  • Santander Argentina: 38%
  • Galicia: 44%
  • Provincia de Buenos Aires: 45%
  • BBVA Argentina: 45%
  • Banco Macro: 47%
  • Banco Credicoop: 47%
  • ICBC Argentina: 47,70%
  • Banco Ciudad: 41%
  • Banco Hipotecario: 49,50%

Temas relacionados:

Te puede interesar