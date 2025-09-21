Si queres ganar $130.000 en un plazo fijo a 30 días, estos millones tenés que invertir

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $130.000 en 30 días

En caso de que una o más personas quieran ganar poco más de $130.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades subieron sus porcentajes, el Banco Nación ofrece el 43% de tasa de interés anual en su canal electrónico, esto se debe invertir para ganar más de $130.000 a 30 días:

Plazo: 30 días

Capital: $3.680.000

Intereses ganados: $130.060.27

Monto total: $3.810.060.27,

TNA: 43.00%

TEA: 52.59%

Plazo Fijo inversiones tasas de interes Un plazo fijo es una inversión simple y segura donde depositás dinero en un banco por un tiempo determinado a cambio de recibir un interés.

Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.