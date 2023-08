Shell volvió a aumentar las naftas y en lo que va de la semana la suba supera el 12%

Shell aumento.jpg

A raíz de los aumentos, en las últimas horas se registraron largas filas en las estaciones de servicio y restricciones de suministro en varias regiones del país.

Tal como informó Noticias Argentinas, el Ministerio de Economía inició una ronda de contactos con directivos de compañías petroleras y refinadoras para analizar el ajuste en los precios de las naftas y el gasoil en el marco de Precios Justos, un programa que ahora quedó muy relativizado tras la depreciación del 22% en el peso.

Raízen y Trasfigura (Puma) ya aplicaron el segundo aumento de combustibles de agosto y se adelantaron a las negociaciones que llevarán adelante con el Gobierno, tras el vencimiento del acuerdo que permitía ajustes graduales de precios de alrededor del 4% mensual.

Con esta escalada, la Argentina se mantiene dentro del listado de países con los precios de combustibles más bajos del mundo: la más cara la tienen Hong Kong (US$ 3,051) e Islandia (US$ 2,329), y las más baratas son de Irán (US$ 0,029) y Venezuela (US$ 0,004), según Global Petrol Price.

El último incremento de la nafta se había registrado el 1 de agosto -el octavo del año- y había sido de alrededor de 4,5%.

En el sector aseguran que a pesar de ese último aumento en los primeros ocho meses del año el precio de los combustibles sigue unos 20 puntos por debajo de la inflación oficial.

Es que de enero a agosto, con dos cuatrimestres de vigencia de Precios Justos, las naftas y el gasoil aumentaron un 40,7% promedio.

La Secretaría de Energía tiene planeado citar en las próximas horas a la mesa de negociación de los combustibles a los directivos de YPF, PAE (Axion), Raízen y Transfigura para coordinar las pautas de aumento para el próximo cuatrimestre.

Ante este panorama, los expendedores de la Federación de Entidades de Combustibles reclamaron tanto al Gobierno como a las petroleras tomar medidas urgentes para normalizar y garantizar la entrega de productos.