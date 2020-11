Revés para el IFE 4 de ANSES: "Veo su pago muy lejano"

A su vez, en un vivo por Instagram, el abogado laboralista Juan Pablo Chiesa advirtió que "el IFE no existe más" y hasta pidió que no le pregunten más por ello. "Hubo tres tandas de IFE" y se terminó. Con esas palabras dio por sentado que no se pagará el IFE 4.

"La ANSES comenzó a auditar el universo de inscriptos al IFE y de ahí hará fuerte hincapié en los que cobran la AUH, que son unos 4 millones de padres por niños de hasta 18 años", explicó.

Lo que parecía ser que se venía con una focalización del IFE para el cuarto pago o una reducción de beneficiarios podría transformarse directamente en el final del Ingreso Familiar de Emergencia que tuvo su último pago entre agosto y septiembre.

Sin IFE, ¿qué se pagará en diciembre?

En noviembre no habrá IFE. Sobre el pago del IFE 4 oficialmente no está descartado pero todo indica que hoy está más cerca el final que nunca.

Del entrecruzamiento de datos que hizo la ANSES con otros organismos como la AFIP, se llegó a la conclusión de que muchos beneficiarios de IFE ya recuperaron sus ingresos o parte de ellos, a raíz de la vuelta a la "normalidad" en gran parte del país.

Así, de haber una ayuda, se concentrará en aquellas personas que no tengan ningún ingreso, ni siquiera de planes sociales.

AUH:

Beneficiarios de AUH y AUE cobrarán en diciembre con aumento. El mismo, al igual que el que percibirán los jubilados, sería de entre el 8 y el 10% lo que generaría una suba a $3.823,20 o $3.894 por hijo.

Refuerzo de la Tarjeta Alimentaria:

De los titulares de AUH, los padres o madres que tienen hijos menores a 6 años reciben el pago mensual de la Tarjeta Alimentaria que consiste en $4.000 para los que tienen un hijo o $6.000 para los que tienen más de dos.

Ese pago será doble en diciembre. Así, el 18 de diciembre, tercer viernes de mes, cobrarán $8.000 o $12.000 en concepto de Tarjeta Alimentaria para la compra de alimentos.

Libreta AUH:

Por única vez se exceptuó a beneficiarios de AUH de la presentación de la Libreta AUH de vacunación y escolaridad de los niños. El pago del 20% retenido de cada mes a lo largo del año lo pagará la ANSES de manera automatica.

Se puede consultar la liquidación AUH en Atención Virtual de ANSES.