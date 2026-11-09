Previo a reunirse con empresarios y sindicalistas, un sector avaló la postura de León XIV sobre la economía

Antes del encuentro en la UCA, un grupo de cámaras empresarias lo respaldó en un comunicado. "Que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso", expresaron Adeba (bancos), Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la de Comercio y la UIA (Unión Industrial Argentina).

G-6: "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa"

A menos de un día de su llegada al país, la presencia de León XIV se volvióun fenómeno masivo. De hecho, se estima que la misa en el Monumento a los Españoles, reunió a casi 2,5 millones de fieles en el predio dispuesto en Palermo.

Previo al encuentro con León XIV, las entidades firmantes del comunicado consideraron a la visita “una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no”. En ese marco, plantearon la pregunta de “qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”.

En cuanto al eje económico, el G6 recordó que León XIV dedicó su primera encíclica a la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una economía cada vez más integrada. Según el texto, el Santo Padre pidió que “el progreso no deje nuevas ruinas a su paso” y que se lo asuma como una responsabilidad compartida.