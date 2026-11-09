Tras visitar el Cotolengo Don Orione y oficiar una misa multitudinaria, el papa León XIV sigue una intensa agenda durante su visita a Argentina. En la tarde de este lunes fue momento de encontrarse con empresarios, sindicalistas y referentes de movimientos sociales.
Previo a reunirse con empresarios y sindicalistas, un sector avaló la postura de León XIV sobre la economía
El papa León habló en la UCA con un grupo de empresarios y sindicalistas del "mundo del trabajo". "No hay empresas prósperas en una sociedad que fracasa", señalaron algunas cámaras
Su hoja de ruta marcaba una reunión con los principales actores de la economía en la Universidad Católica Argentina a partir de las 16. Justo un día después de que el pontífice pidiera "una economía al servicio de las personas".
Nadie del "mundo del trabajo", el tema convocante, quiso perderse el encuentro.
Antes del encuentro en la UCA, un grupo de cámaras empresarias lo respaldó en un comunicado. "Que el progreso no deje nuevas ruinas a su paso", expresaron Adeba (bancos), Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la de Comercio y la UIA (Unión Industrial Argentina).
G-6: "No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa"
A menos de un día de su llegada al país, la presencia de León XIV se volvióun fenómeno masivo. De hecho, se estima que la misa en el Monumento a los Españoles, reunió a casi 2,5 millones de fieles en el predio dispuesto en Palermo.
Previo al encuentro con León XIV, las entidades firmantes del comunicado consideraron a la visita “una oportunidad para toda la sociedad argentina, creyente o no”. En ese marco, plantearon la pregunta de “qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”.
En cuanto al eje económico, el G6 recordó que León XIV dedicó su primera encíclica a la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una economía cada vez más integrada. Según el texto, el Santo Padre pidió que “el progreso no deje nuevas ruinas a su paso” y que se lo asuma como una responsabilidad compartida.
En pocas palabras
- Papa León XIV: se reunió con empresarios y sindicalistas en la UCA para hablar del mundo del trabajo.
- Cámaras empresarias: respaldaron al pontífice en un comunicado sobre economía y progreso.
- G-6: pidió una economía al servicio de las personas y que el progreso no deje ruinas.