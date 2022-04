Presentaron en Mendoza un sistema único en el mundo que elimina virus y bacterias en casas y empresas durante un año

De esta manera, Omega -una empresa líder en control de plagas y desinfección en Mendoza-, suma un nuevo aliado, Second Skin, una compañía vanguardista en la aplicación de nanotecnología que ha desarollado un Programa de Bioseguridad de 12 meses, que garantiza espacios libres de virus y bacterias de forma constante; servicio que se incorpora al catálogo de Omega.

Sebastián Jorro Barón que es CEO del Gurpo Omega fue el encargado de dar la bienvenida y abrir la actividad que se desarrolló en la sede de la firma ubicada en el departamento de Las Heras. El profesional hizo mención a que en el evento había presentes representantes de la firma que están ubicados en distintas partes del país, como es el caso de la vecina provincia de San Luis.

ALIANZA 2.jpg Franco Ciccone Diego Ramos -socio fundador Second Skin- Sebastian Jorro Barón-socio fundador Omega- y Sebastian Vega.

El joven detalló que estas empresas cuentan con más de 11 años de trayectoria en la investigación, desarrollo y puesta en marcha de servicios y productos para promover espacios seguros y saludables en empresas, hogares, industrias y más.

“Nuestro propósito es cuidar la salud de las personas, Omega cuenta con una amplia trayectoria en el mercado y tras sus ampliaciones, no solamente físicas sino tecnológicas que la convierten en líder del segmento, hemos emprendido este nuevo camino, ofrecer un sistema integral sin igual en el mercado”, precisó.

Posteriormente Diego Ramos -que es socio fundador y CEO de Second Skin- quien lidera el proyecto junto a su socio uruguayo Gerardo Rozenblum hizo hincapié que han puesto en marcha está alianza que permitirá no sólo a sus clientes sino a todo el mercado contar con nuestro programa de Bioseguridad de última generación;

“Ambas empresas ofrecemos ambientes saludables, calidad de vida y bienestar, servicios de calidad y mejoras continuas para nuestros clientes”, comentó.

Ramos indicó que este sistema ya funciona, además, en Brasil, Uruguay y Chile. Se trata de bioseguridad nanotecnológica de última generación que se adhiere molecularmente en cualquier superficie, formando una película protectora que elimina virus y bacterias por acción física por hasta 12 meses.

La desinfección en espacios comunes se volvió una necesidad básica a partir de la aparición del COVID. Y tras la demanda, Second Skin además de innovar en la nanotecnología para las superficies, creó un sistema de bioseguridad que promete espacios libres de virus y bacterias por un año.

El mismo ya está siendo aplicado en locales comerciales, colegios, gimnasios, restaurantes, hoteles, bodegas, vehículos e industrias.

ALIANZA 3.jpg Sebastián Jorro Barón, el intendente de Las Heras Daniel Orozco y Diego Ramos

“A diferencia de otros sistemas de desinfección convencionales, la fórmula de Second Skin es permanente y no pierde la efectividad con el tiempo. Es que según explican los expertos, su tecnología aplica una serie de picos nanométricos con carga de iones positivos que atraen a los virus y bacterias por su carga negativa y los destruyen al instante”, remarcó Ramos.

Para garantizar la desinfección permanente, Second Skin hisopa y monitorea las superficies tratadas y si la protección disminuye, la refuerza sin costo adicional.

A su vez, Second Skin sella los lugares para indicar que el mismo está libre de virus y bacterias y el usuario puede comprobarlo a través de un código QR desde su celular.

Tras las ampliaciones no solo físicas sino tecnológicas y de oferta de servicios, Omega Saneamientos en conjunto con Second Skin definieron esta alianza estratégica, que busca elevar los estándares de servicios a las carteras de clientes.

Omega y Second Skin comienzan a trabajar para hacer foco diferencial de sus competidores, compartiendo aspectos altamente valorados por los clientes.

ALIANZA4.JPG El evento se desarrolló en la sede de la firma Omega, en la calle Jujuy 1145, de Las Heras

Cuáles son las ventajas y el impacto en Mendoza de este nuevo servicio

“Las ventajas es ofrecer un servicio diferencial, donde haya ambientes saludables y sanitizados de forma constante por hasta 12 meses, todo esto es trazable, medible y certificable”, comentan Jorro Barón y Ramos.

Posteriormente afirmaron: “Creemos que la salud y estar en ambientes sanos hoy en día es fundamental y a través de esta alianza en lo que se suma la experticia y calidad de Omega y la tecnología de Second Skin podemos llegar no solo a cubrir Mendoza si no pensar en expansión”.

Grupo Omega es una empresa líder en soluciones especializándose hace más de 12 años en el control de plagas urbanas en todo Argentina, donde el propósito es cuidar la salud de las personas y la reputación de la marca de nuestros clientes. Cuenta con normas ISO de calidad certificada, sistema de gestión ON LINE y procedimientos que resguardan el cuidado del medio ambiente.

Actualmente dispone de 10 sucursales distribuidas en todo el país, más de 100 personas en el equipo, comprometidas y alineadas con la cultura que se basa en 5 valores: vocación de servicio, empatía, confianza, innovación y sostenibilidad.

En cuanto a Second Skin, se trata de una empresa vanguardista que investiga y desarrolla productos de protección nanotecnológica para la preservación de superficies. Trabaja con tecnología de última generación proveniente de Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en líderes en la aplicación de nanotecnología. Tras varios años de estudios e investigaciones, han desarrollado un PROGRAMA NANOTECNOLÓGICO de BIOSEGURIDAD que permanece constante las 24 horas del día, los 365 días del año. “Nuestra prioridad es promover ambientes seguros, saludables y libres de virus y bacterias”, aseguran desde la firma.