El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay reconoció que la política económica del ex presidente Mauricio Macri fue "muy mala", y cuestionó especialmente al acuerdo que el Gobierno anterior firmó con el FMI.

Te puede interesar: Solo hay 20 casos activos de Covid-19 en Mendoza

"Los resultados no fueron buenos. En particular fueron muy malos a partir de la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional. Todavía no me explico cómo se llegó a eso", criticó el economista y ex funcionario de Macri.