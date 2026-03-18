Por tasas y exportaciones, el dólar mayorista amplió la brecha con la banda a su máximo en 8 meses

Con un dólar oficial y también el blue que se mantuvieron estables, a $1.415 y $1.435 respectivamente, el dólar mayorista cerró otra vez debajo de los $1.400. Y así este miércoles 18 de marzo alcanzó su mayor brecha con la banda cambiaria que fija el Banco Central desde julio del año pasado.
El dólar mayorista, referencia para el mercado y también del organismo monetario, había llegado a tocar los $1.400. Pero finalizó cotizándose a $1.394, con lo que la distancia con la banda máxima de intervención o techo del Banco Central alcanzó el 17,3% del techo fijado en $1.635,5, una brecha que había llegado a ser del 16,8% al promediar la jornada.
Por su parte, el dólar minorista tocó los $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA) antes de resignar $5. Pero entre otros bancos privados la cotización terminó la rueda a $1.420 (Supervielle y BBVA) y hasta en $1.425 (ICBC).
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $1.846.
Por qué cae el dólar mayorista
Con esas cotizaciones del dólar en el segmento de contado se operaron más de u$s389,6 millones.
Pero ¿por qué el tipo de cambio oficial se mantiene estable y el dólar mayorista cae?. Los analistas lo atribuyen a 2 variables: las tasas en pesos que "vuelan" para evitar una mayor demanda de dólares para ahorro, por un lado, y por otro un sector exportador que liquida más divisas, además del financiamiento externo.
Sin embargo, no todos los paralelos estuvieron contenidos. Los financieros subieron 0,25%: mientras el dólar MEP cerró a $1.423,51, el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1.472,47.
La estabilidad cambiaria convive con un deterioro en las reservas internacionales. El Banco Central registró una caída cercana a los u$s871 millones en una sola jornada, explicada en gran parte por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF.
Hacia el segundo semestre aparecen señales de alerta. La estacionalidad juega en contra: cae la oferta del agro y, al mismo tiempo, disminuye la demanda de pesos, con lo que el mercado "pricea" o proyecta un dólar futuro arriba de los $1.410 para fines de marzo.
Fuentes: NA/Ámbito