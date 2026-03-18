Por tasas y exportaciones, el dólar mayorista amplió la brecha con la banda a su máximo en 8 meses

dolar blue (7) El dólar minorista tocó los $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $1.846.

Por qué cae el dólar mayorista

Con esas cotizaciones del dólar en el segmento de contado se operaron más de u$s389,6 millones.

Pero ¿por qué el tipo de cambio oficial se mantiene estable y el dólar mayorista cae?. Los analistas lo atribuyen a 2 variables: las tasas en pesos que "vuelan" para evitar una mayor demanda de dólares para ahorro, por un lado, y por otro un sector exportador que liquida más divisas, además del financiamiento externo.

Sin embargo, no todos los paralelos estuvieron contenidos. Los financieros subieron 0,25%: mientras el dólar MEP cerró a $1.423,51, el contado con liquidación (CCL) retrocedió a $1.472,47.

La estabilidad cambiaria convive con un deterioro en las reservas internacionales. El Banco Central registró una caída cercana a los u$s871 millones en una sola jornada, explicada en gran parte por pagos a organismos internacionales como el BID y el BIRF.

Hacia el segundo semestre aparecen señales de alerta. La estacionalidad juega en contra: cae la oferta del agro y, al mismo tiempo, disminuye la demanda de pesos, con lo que el mercado "pricea" o proyecta un dólar futuro arriba de los $1.410 para fines de marzo.

Fuentes: NA/Ámbito