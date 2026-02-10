Plazo fijo: esto pagan los diez principales bancos al invertir $1.500.000 a 30 días

En el 2024 el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo subieron y algunos superan el 25% de TNA. Cuánto se gana invirtiendo $1.500.000 en estos diez bancos
En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la suba, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 23% y el 28% nominal anual según el banco, en sintonía con la desaceleración de la inflación y las decisiones de política monetaria del Banco Central.
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.
Cuánto pagan los principales bancos por el Plazo fijo
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
En caso de que una, o más personas quieran invertir $1.500.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, o más, lo adecuado es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.
- Banco Hipotecario: (27%) al invertir $1.500.000 = $33.287,67
- Banco Macro: (27%) al invertir $1.500.000 = $33.287,67
- Banco Nación: (26%) al invertir $1.500.000 = $32.054,79
- Provincia de Buenos Aires: (25%) al invertir $1.500.000 = $30.821,92
- Banco Credicoop: (25%) al invertir $1.500.000 = $30.821,92
- ICBC Argentina: (23,50%) al invertir $1.500.000 = $28.972,60
- Galicia: (23%) al invertir $1.500.000 = $28.356,16
- Santander Argentina: (23%) al invertir $1.500.000 = $28.356,16
- Banco Ciudad: (23%) al invertir $1.500.000 = $28.356,16
- BBVA Argentina: (23%) al invertir $1.500.000 = $28.356,16
Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.