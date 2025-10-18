Plazo fijo: cuántos millones hay que invertir para ganar un salario mínimo en 30 días

Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.

plazo fijo, bancos, tasa de interes El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $322.200 en un mes

En caso de que una o más personas quieran ganar el valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), en octubre de 2025 está en $322.200, en un depósito a plazo fijo de 30 días, lo conveniente es revisar en qué banco conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.