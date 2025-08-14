Para el INDEC, además de la vestimenta hubo baja de precios en varios alimentos

Entre los datos que reveló el INDEC con la inflación de julio, que se ubicó en el 1,9%, fue que varios rubros y productos registraron una caída en los precios. El sector de indumentaria y calzado estuvo a la cabeza de las bajas.
En el relevamiento oficial, la división "Prendas de vestir y calzado" tuvo una deflación del 0,9% a nivel nacional, detalló el relevamiento mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El análisis detallado del informe del INDEC permite identificar los productos específicos que registraron una baja en sus precios promedio más allá de que hay marcadas diferencias según la región.
El INDEC informó este miércoles el dato de inflación de julio 2025, que fue de 1,9%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un alza de 17,3%.
En la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%.
El rubro que registró la mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%).