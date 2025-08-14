Para el INDEC, además de la vestimenta hubo baja de precios en varios alimentos

En el relevamiento oficial, la división "Prendas de vestir y calzado" tuvo una deflación del 0,9% a nivel nacional, detalló el relevamiento mensual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Inflación Julio INDEC Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Julio. Fuente: INDEC.

Algunos productos bajaron de precio en julio según al INDEC

El análisis detallado del informe del INDEC permite identificar los productos específicos que registraron una baja en sus precios promedio más allá de que hay marcadas diferencias según la región.