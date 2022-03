Panaderos vaticinaron que el fideicomiso para el trigo sólo mantendrá los precios actuales

“Entendemos que el tema de la guerra nos ha complicado a todos, pero necesitamos que el Gobierno y los molineros entiendan nuestra situación. Nosotros por ahora no hemos subido el valor desde el acuerdo que teníamos el mes pasado: de $220 a $260 el kilo de pan. Pero así no podemos seguir mucho más, porque nos han incrementado absolutamente todos los insumos”, anunció Di Betta a este diario.

El arreglo que siguen manteniendo era considerado viable con una bolsa de harina a $1.300, lo que se pagaba hasta antes del inicio de la guerra. Con las complicaciones que trajo el conflicto a los costos internacionales (Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo mundial), esa misma bolsa superó los $2.000 en las últimas dos semanas. Por eso esperan que Feletti los llame antes del martes para lograr un nuevo acuerdo, ya que no se pudo sostener el último que habían cerrado hace apena 45 días.

pan.jpg Todos los farináceos sufrieron el golpe de la guerra en Ucrania. La harina, el chocolate, los huevos y la margarina subieron en el último mes.

Para dimensionar cómo impacta ese movimiento en el insumo clave, si se trasladara esa elevación del 53%, la bolsa de pan debería cobrarse a más de $330. Por eso afirman que la implementación del fideicomiso, más que devolver las pizarras a los números que exhibían en febrero, sólo lograría que no se eleven de la forma en que deberían haberlo hecho.

Sube todo y los camiones no saben si vuelven

No sólo es la harina. Todas las materias primas se elevaron por encima de las proyecciones en los últimos días. A eso hay que sumarle que el combustible, además de incrementarse, está escaseando. Según contaron, eso ya generó un encarecimiento de los fletes y, en algunos casos, la imposibilidad de despachar productos hacia las provincias.

“Esto es un problema nuevo, que antes no teníamos. Desde ayer nos dicen que hay dificultades para la entrega porque no consiguen combustibles por ningún lado. Todos los molinos están en Rosario, Santa Fe, Córdoba. Viene el camión a Mendoza, por ejemplo, o a cualquier provincia, y después no tiene forma de volver. Por eso decimos, estamos dispuestos a apoyar, pero necesitamos que entiendan que nuestra situación es realmente compleja desde varios aspectos”, graficó Di Betta.

gasoil ypf faltante estacion de servicio.jpg Una postal que empieza a repetirse. No hay combustible en varias estaciones de servicio de Mendoza y en el país reportan el mismo problema. Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A eso se suman otros insumos decisivos que también vienen con los precios remarcados. Los huevos se elevaron en un 100% -según los panaderos- y atrás se fueron encolumnando las subas de las margarinas, las grasas y los chocolates. Es decir, no hay materia prima para la elaboración de panificados que no se haya ido hacia arriba en el último mes.

Un fondo que estabilice los números

Este lunes, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas anunció la creación del fideicomiso que susbsidia la producción del maíz y el trigo. Es decir, pagarles a los molineros para que el arrastre internacional no eleve aún más los costos locales. “Retrotraer los cereales, aportando a los productores la diferencia para continuar sin afectar valores”, fueron sus palabras.

El problema es que, según el Gobierno, resolver el costo mayorista del trigo, llevándolo a números del mes pasado, debería repercutir en la cadena de producción y venta. Si lo que se espera es que las panaderías borren nuevos precios y vuelvan a los viejos, seguirán esperando, porque lo que dicen es que la jugada sólo lograría calmar una nueva suba a futuro.

Matias Kulfas.jpg El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas habló de retrotraer precios y ofreció una línea de crédito para los productores.

“Los números que se hayan adoptado de manera injustificada, deberán ser retrotraídos hacia el 8 o 10 de marzo”, anunció Kulfas en su conferencia de prensa. Además, agregó que estará disponible una línea de crédito de casi 8 mil millones de pesos, que los empresarios del agro puedan acelerar la compra de sus propios insumos y así garantizar el abastecimiento de materias primas.