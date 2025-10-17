Palmares inaugura su ampliación de 4.000 m2 con marcas de Uruguay y China. 

Entre los nuevos inquilinos hay marcas nacionales y extranjeras, como la tienda uruguaya de indumentaria, regalería y bazar Indian. Y también Changan y JMEV, las automotrices de origen chino, que completan los desembarcos junto a otras 5 marcas relacionadas al negocio del café, la ropa técnica y otro tipo de artículos.

palmares5.jpg Con la ampliación, Palmares ya se aseguró 160 marcas de distintos rubros Foto: Gentileza Palmares

Marcas desde China y Uruguay

Fundada hace 60 años y recién llegada a Mendoza desde Uruguay, Indian viene de abrir sus primeros locales en Buenos Aires, de 4000 m2 (donde funcionó Falabella) y Córdoba caracterizados por su amplia superficie. Y es punta de lanza de la flamante ampliación de Palmares, donde ocupará un local de más de 700 m2, pero va por más.

La propuesta se asemeja al de la conocida megatienda chilena multirubro que estuvo en Mendoza más de 20 años: a la línea de indumentaria femenina se suman lencería, moda urbana masculina "pensada para todas las edades y momentos del día" y también para niños. Y además de regalería, artículos del hogar, desde vajilla y textiles hasta muebles.

Así, la cadena se posiciona a nivel regional, con 50 tiendas entre Uruguay, Paraguay y Argentina.

Por su parte, como parte de la nueva ola que llega con la apertura de importaciones, las automotrices de China empiezan a hacer pie en Mendoza con Palmares.

palmares 3 El espacio renovado en Palmares.

Es el caso de Changan, que junto a JMEV tendrán su propio concesionario en el centro comercial a la vera de la Panamericana con toda su línea de autos, SUV, camionetas y hasta utilitarios.

De Palmares al centro de Mendoza

El resto de las marcas que llegan a la nueva ala de 1.600 m2 resultado de la ampliación de Palmares también marcan la diferencia.

Junto a Cristóbal Colón (indumentaria), asoman Kapselmaker, que, según adelantó Lago "es el primer tostadero de café a la vista que llega a un shopping en Argentina". Ideal para los amantes de esa bebida.

La lista de nuevos inquilinos se completa con Peuqe, Edición Privé y Mountany, con una oferta de "ropa técnica", esto es, para los aficionados al montañismo con indumentaria afín como la conocida Ansilta, entre otras.

Pero la dinámica de algunas cadenas ya empezó a trascender al shopping de Godoy Cruz. De hecho, luego de abrir su primera tienda en Palmares este viernes 17, Indian sumará otra en pleno centro, en la intersección de avenida San Martín y San Luis, a partir del mes de diciembre.