Palmares inaugura su ampliación de 4.000 m2 con marcas de Uruguay y China. 

Luego de un largo tiempo de obra, uno de los principales centros comerciales de la provincia de Mendoza se expande. Palmares habilita a partir de este viernes 17 una ampliación de 4.000 metros cuadrados para sumar más locales y varias marcas internacionales que llegan desde Uruguay y también de China.
En total, con la expansión el complejo de Godoy Cruz ya cuenta con 160 locales de los cuales la mayoría son franquicias de distintos rubros.
"Concluimos una obra que en total llevó casi diez años, aunque esta etapa insumió poco más de uno. De la nueva superficie, alrededor de 1.600 es alquilable", detalló Diego Lago, el gerente general del mall, quien confirmó que alrededor del 90% de las marcas que ya desembarcaron son franquicias.
Entre los nuevos inquilinos hay marcas nacionales y extranjeras, como la tienda uruguaya de indumentaria, regalería y bazar Indian. Y también Changan y JMEV, las automotrices de origen chino, que completan los desembarcos junto a otras 5 marcas relacionadas al negocio del café, la ropa técnica y otro tipo de artículos.
Marcas desde China y Uruguay
Fundada hace 60 años y recién llegada a Mendoza desde Uruguay, Indian viene de abrir sus primeros locales en Buenos Aires, de 4000 m2 (donde funcionó Falabella) y Córdoba caracterizados por su amplia superficie. Y es punta de lanza de la flamante ampliación de Palmares, donde ocupará un local de más de 700 m2, pero va por más.
La propuesta se asemeja al de la conocida megatienda chilena multirubro que estuvo en Mendoza más de 20 años: a la línea de indumentaria femenina se suman lencería, moda urbana masculina "pensada para todas las edades y momentos del día" y también para niños. Y además de regalería, artículos del hogar, desde vajilla y textiles hasta muebles.
Así, la cadena se posiciona a nivel regional, con 50 tiendas entre Uruguay, Paraguay y Argentina.
Por su parte, como parte de la nueva ola que llega con la apertura de importaciones, las automotrices de China empiezan a hacer pie en Mendoza con Palmares.
Es el caso de Changan, que junto a JMEV tendrán su propio concesionario en el centro comercial a la vera de la Panamericana con toda su línea de autos, SUV, camionetas y hasta utilitarios.
De Palmares al centro de Mendoza
El resto de las marcas que llegan a la nueva ala de 1.600 m2 resultado de la ampliación de Palmares también marcan la diferencia.
Junto a Cristóbal Colón (indumentaria), asoman Kapselmaker, que, según adelantó Lago "es el primer tostadero de café a la vista que llega a un shopping en Argentina". Ideal para los amantes de esa bebida.
La lista de nuevos inquilinos se completa con Peuqe, Edición Privé y Mountany, con una oferta de "ropa técnica", esto es, para los aficionados al montañismo con indumentaria afín como la conocida Ansilta, entre otras.
Pero la dinámica de algunas cadenas ya empezó a trascender al shopping de Godoy Cruz. De hecho, luego de abrir su primera tienda en Palmares este viernes 17, Indian sumará otra en pleno centro, en la intersección de avenida San Martín y San Luis, a partir del mes de diciembre.