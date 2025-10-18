El consumo masivo se desplomó 4,4% en septiembre por la caída de las ventas de los supermercados

Los grandes ganadores de septiembre fueron:

E-commerce: +14,7%

Autoservicios independientes: +8,6%

Mayoristas: +8,5%

Un mes para el olvido

La comparación con agosto de 2025 también arroja un saldo negativo. El consumo total se contrajo un 3,7% en solo un mes, con caídas en casi todos los formatos. Los supermercados volvieron a ser los más perjudicados, con un retroceso del 5,9%. El único canal que se mantuvo en terreno positivo fue el e-commerce, con una leve suba del 1,1%.

El acumulado del año, todavía en positivo

A pesar del mal dato de septiembre, en el acumulado de los primeros nueve meses del año (YTD), el consumo masivo todavía registra una leve suba del 1,8%. Este resultado se sostiene gracias al excelente desempeño que el e-commerce (+11,9%) y los mayoristas (+9,4%) han tenido a lo largo de 2025, consolidándose como las opciones preferidas por los argentinos en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.