Nuevo Plazo Fijo: cuánto paga el Banco Nación por $1.000.000 a 30 días después de las elecciones

El Banco Nación confirmó la nueva tasa de interés para el plazo fijo a 30 días. Cuánto se puede ganar con $1.000.000

Daniel Calivares
El Banco Nación tiene nueva tasa de interés para su plazo fijo

El Banco Nación confirmó la nueva tasa de interés para el plazo fijo a 30 días, como así también para depósitos por mayor cantidad de tiempo.

La confirmación del Banco Nación sobre la nueva tasa de interés se da luego de las elecciones en Buenos Aires, donde el triunfo del peronismo provocó un remezón en el mercado e hizo subir el precio del dólar.

No obstante, no se descarta que el Banco Nación y otras entidades aumenten la tasa de interés del plazo fijo, para quitar pesos de la calle y así evitar la presión en el valor del dólar.

La nueva tasa de interés del Banco Nación

Después de haber tocado un piso del 28% de tasa de interés, el Banco Central, a través de las entidades bancarias, impuso una política de aumento de tasas. De esa manera, se aspiraban los pesos que había en la calle y se los introducía en el circuito económico. Al mismo tiempo, se le quitaba presión al dólar.

Esta política se notó mucho luego de que el dólar llegara a $1.390 para después bajar a $1.315, aunque en las últimas semanas nuevamente ha rebotado.

En ese sentido, el Banco Nación fue una de las entidades que decidió subir la tasa de interés del plazo fijo y en el caso de los depósitos a 30 días, la llevó a un 47% anual, convirtiéndose en una de las más altas del mercado.

Estas son las tasas de interés de plazo fijo que ofrece el Banco Nación, según la cantidad de días:

  • Plazo fijo a 30 días: 47%
  • Plazo fijo a 60 días: 46%
  • Plazo fijo a 90 días: 46%
  • Plazo fijo a 120 días: 46%
  • Plazo fijo a 180 días: 46%
  • Plazo fijo a 365 días: 46%
Plazo fijo: cuánto ganó con $1.000.000 en 30 días

En el caso de que una persona quiera realizar un plazo fijo de $1.000.000 y elija hacerlo a 30 días, entonces va a contar con una tasa de interés anual del 47%. Esto significa que pasado ese lapso de tiempo, habrá sumado a lo depositado, una suma de $38.630,14.

