Nación reglamentó el régimen de beneficios fiscales para pequeñas y medianas empresas

Monto mínimo: inversiones desde los $200 millones .

inversiones desde los . Monto máximo: proyectos de hasta $500 millones .

proyectos de hasta . Sectores clave: industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios exportables y energía.

exportaciones El RIMI busca incentivar las exportaciones.

Los beneficios fiscales en detalle para las empresas con el RIMI

La reglamentación detallada en el Decreto 145/2026 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece un paquete de alivio impositivo que busca mejorar la rentabilidad de los proyectos en el corto y mediano plazo:

Impuesto a las Ganancias: se aplicará una alícuota reducida del 25% (en lugar de la escala general que llega al 35%) para las utilidades derivadas de la inversión. Además, se permite la amortización acelerada de bienes de capital.

se aplicará una (en lugar de la escala general que llega al 35%) para las utilidades derivadas de la inversión. Además, se permite la amortización acelerada de bienes de capital. Devolución de IVA: las empresas podrán solicitar la devolución del Crédito Fiscal de IVA por la compra de maquinaria o infraestructura de forma anticipada, mejorando el flujo de caja.

las podrán solicitar la devolución del Crédito Fiscal de IVA por la compra de maquinaria o infraestructura de forma anticipada, mejorando el flujo de caja. Derechos de Exportación: los productos resultantes de estas inversiones tendrán un esquema de retenciones 0% por un período determinado, fomentando la salida al mercado externo.

los productos resultantes de estas inversiones tendrán un esquema de por un período determinado, fomentando la salida al mercado externo. Estabilidad Normativa: se garantiza que los beneficios no serán alterados por un plazo de 10 años, brindando previsibilidad jurídica a los inversores.

Impacto esperado en la producción

El Ministerio de Economía destacó que la medida busca "federalizar la inversión". Al tener un piso de entrada más bajo que el RIGI, se espera que empresas del interior del país, especialmente en sectores como el vitivinícola, el frutícola y el de servicios tecnológicos, sean las principales beneficiarias.

"El RIMI es el puente que las Pymes necesitaban para saltar al siguiente nivel de escala productiva sin el ahogo impositivo tradicional", señalaron fuentes oficiales tras la publicación de la norma.

Las empresas interesadas deberán presentar sus proyectos de inversión ante la autoridad de aplicación a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). La viabilidad del proyecto será evaluada en función de la generación de empleo genuino y el aumento de la capacidad exportadora de la firma.