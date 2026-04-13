Nación reglamentó el régimen de beneficios fiscales para pequeñas y medianas empresas

El gobierno nacional busca reactivar la inversión productiva en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, y dará beneficios impositivos especialmente en sectores como el vitivinícola, el frutícola y el de servicios tecnológicos.
Este lunes el Ejecutivo reglamentó el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta diseñada para atraer capitales que no alcanzan los montos del RIGI, pero que son vitales para el entramado industrial.
¿Qué es el RIMI y a qué empresas alcanza?
El RIMI busca cubrir el "bache" de financiamiento e incentivos para proyectos de inversión de escala intermedia. A diferencia del régimen para grandes inversiones, este sistema está enfocado en:
- Monto mínimo: inversiones desde los $200 millones.
- Monto máximo: proyectos de hasta $500 millones.
- Sectores clave: industria manufacturera, agroindustria, tecnología, servicios exportables y energía.
Los beneficios fiscales en detalle para las empresas con el RIMI
La reglamentación detallada en el Decreto 145/2026 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece un paquete de alivio impositivo que busca mejorar la rentabilidad de los proyectos en el corto y mediano plazo:
- Impuesto a las Ganancias: se aplicará una alícuota reducida del 25% (en lugar de la escala general que llega al 35%) para las utilidades derivadas de la inversión. Además, se permite la amortización acelerada de bienes de capital.
- Devolución de IVA: las empresas podrán solicitar la devolución del Crédito Fiscal de IVA por la compra de maquinaria o infraestructura de forma anticipada, mejorando el flujo de caja.
- Derechos de Exportación: los productos resultantes de estas inversiones tendrán un esquema de retenciones 0% por un período determinado, fomentando la salida al mercado externo.
- Estabilidad Normativa: se garantiza que los beneficios no serán alterados por un plazo de 10 años, brindando previsibilidad jurídica a los inversores.
Impacto esperado en la producción
El Ministerio de Economía destacó que la medida busca "federalizar la inversión". Al tener un piso de entrada más bajo que el RIGI, se espera que empresas del interior del país, especialmente en sectores como el vitivinícola, el frutícola y el de servicios tecnológicos, sean las principales beneficiarias.
"El RIMI es el puente que las Pymes necesitaban para saltar al siguiente nivel de escala productiva sin el ahogo impositivo tradicional", señalaron fuentes oficiales tras la publicación de la norma.
Las empresas interesadas deberán presentar sus proyectos de inversión ante la autoridad de aplicación a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). La viabilidad del proyecto será evaluada en función de la generación de empleo genuino y el aumento de la capacidad exportadora de la firma.