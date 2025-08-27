Después de haber llegado al 28%, el Banco Nación ha hecho cinco aumentos consecutivos en el plazo fijo a 30 días, como así también para lapsos de tiempos más largos.

En la actualidad, según lo confirmado por la entidad bancaria, el plazo fijo a 30 días otorga una tasa de interés anual del 47%, mientras que para otros lapsos de tiempo, el rendimiento es el siguiente:

Plazo fijo a 60 días: 46%

Plazo fijo a 90 días: 46%

Plazo fijo a 120 días: 46%

Plazo fijo a 180 días: 46%

Plazo fijo a 365 días: 46%

plazo fijo en pesos.jpg El plazo fijo en pesos tiene nuevo porcentaje de rendimiento

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo a 30 días

A la par del Banco Nación, los demás bancos también decidieron renovar sus plazos fijos con la misión de aspirar pesos para el mercado financiero y sacarlo de la calle. De esa manera, se quita algo de presión sobre la compra de dólares.

Estos son los porcentajes para cada plazo fijo de 30 días que están ofreciendo los bancos en la actualidad:

Banco Nación: 47%

Santander Argentina: 38%

Galicia: 45%

Provincia de Buenos Aires: 43%

BBVA Argentina: 45%

Banco Macro: 53,5%

Banco Hipotecario: 47,5%

Banco Credicoop: 427%

ICBC Argentina: 47,7%

Banco Ciudad: 35%

En cuanto a aquellos bancos que no han actualizado el porcentaje de cada plazo fijo, se espera que lo hagan en las próximas horas.