Mendocinos a Río de Janeiro en vuelo directo: tips para calcular el presupuesto de estadía

Por eso, si planea conocer ese popular destino del vecino país y su presupuesto no es "o mais grande do mundo", ésta nota es para usted.

Después del vuelo: el costo de pasar unos días en Río y Buzios

Durante el primer fam press organizado por Jetsmart para experimentar el vuelo y lo que Río de Janeiro tiene para ofrecer, Diario UNO relevó precios y opciones para el visitante.

Obviamente, al valor del vuelo, que por éstos días cotiza a unos U$S 200 ida y vuelta (desde $100 mil el tramo, aunque puede ser mayor si hay escalas de vuelta), una vez aterrizados hay que sumar otros al presupuesto:

-Cuánto cuesta comer: sentarse en una parrillada buffet en Río (se come abundante) cerca de Copacabana cuesta unos 220 R, es decir, casi $50 mil. Claro que la ubicación suma.

Si se tienta con pescado y frutos de mar, piense en 69 reales como mínimo. Y si busca algo típico, la "moqueca" (camarones y langostinos con salsa de coco y arroz) no falla. Su precio: unos 200 reales (para compartir, y es posible que no se termine).

Hay opciones más económicas, como pastas (desde 70 R), o el clásico fast-food. Una hamburguesa, por ejemplo, a media cuadra de la playa, por 33 R (unos $7 mil).

-Alojamiento: Una posada de buena ubicación tiene una tarifa de 368 R para dos personas, con desayuno incluido entre mayo y junio, temporada baja. Claro que en verano puede llegar a duplicar ese valor.

Vivir en Buzios, según los argentinos

No son pocos los argentinos que alguna vez llegaron a la playa distante a unas 3 horas de la ciudad de Río y se quedaron seducidos por esa vida. Y por una economía estable.

“Acá con unos 5.500 reales por mes (poco más de $1,1 millón) se vive tranquilo. En un mes equipé toda mi casa, en Argentina me hubiera llevado meses y muchas cuotas”.

Así describe su vida Juan (28), un porteño que trabaja como instructor de buceo.

Pero también están los que decidieron invertir en el turismo, y hoy son dueños de alguna posada, el típico alojamiento de la zona.

Para Ángel Waizer, llegado hace 30 años de CABA y hoy presidente de la Asociación “en los ’90 había 140 posadas, hoy más de 1.000. Y unas 5 mil casas en alquiler”.

En ese aspecto no hay secretos. Se puede adquirir una vivienda de mediana calidad no tan lejos de la playa por 100 mil reales, o sea, alrededor de 22 millones de pesos, que en Mendoza apenas pueden alcanzar para un lote en ciertas zonas.

Tips para mendocinos (con precios)

- Lleve dólares o pesos chilenos para el vuelo: Si no desayunó de ida o no almorzó de vuelta, para consumir durante el viaje no hay chance de pagar con reales ni $ argentinos, salvo con tarjeta y dinero en cuenta.

- Paciencia con los traslados: Como toda ciudad grande y populosa, no es fácil moverse en Río, menos al mediodía. De hecho, solo 18 kilómetros separan al gigantesco Aeropuerto de Ghaliao del Centro, pero recorrerlos puede llevar no menos de 50 minutos.

-Moverse en buggie, buena opción: parecido al viejo Mehari de Citroën, pero más “cheto” aunque a un precio accesible (80 R/día = $16.800), te permite recorrer el perímetro de Buzios, de punta a punta (8 kilómetros). Paciencia con el tránsito, otra vez.

-Excursión en catamarán: dura 2 horas y media y sus 70 reales valen, porque podés conocer las principales playas del lugar, como la Joao Fernandes. Un extra: snorkel para avistar coloridos peces de la zona, por 40 reales.