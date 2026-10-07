Las ventas minoristas subieron por segunda vez en el año, pero acumulan una caída de 2,1%

El IVM del mes de septiembre fue elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.150 comercios minoristas del país, realizado del 24 de septiembre y el 2 de octubre. Se basa en un cuestionario estructurado que permite obtener información detallada sobre las variaciones de facturación.

Los rubros que crecieron en ventas y los que cayeron

Ropa, calzado, ferretería y farmacia sostuvieron la recuperación en septiembre, una foto diferente a la de un agosto negativo para las pymes. Indumentaria, que venía en retracción y con caída de precios por la crisis de consumo, lideró la mejora interanual de una tabla que quedó así:

Textil e Indumentaria: registró un incremento del 5% .

Calzado y Marroquinería: Lo siguió con un alza del 3,5% .

Ferretería, Materiales Eléctricos y de la Construcción: avanzó un 3,3% .

Farmacia: creció un 1,5% .

Perfumería: mostró una mejora marginal del 0,7%.

En la otra cara de la moneda, dos rubros clave de consumo masivo y del hogar sufrieron contracciones significativas: Bazar, Decoración y Muebles retrocedió un 3,4%, mientras que Alimentos y Bebidas sufrió una baja del 3,1% interanual.

Qué esperan los comerciantes pyme

En cuanto al diagnóstico cualitativo de la situación actual, el 50,2% de los comerciantes pyme encuestados para el relevamiento de CAME consideró que el estado de su comercio se mantuvo sin cambios respecto a hace un año (un aumento de 2,8 puntos porcentuales frente a agosto).

Paralelamente, 4 de cada 10 consideró que su actividad cayó (2,2 puntos porcentuales menos que el mes previo), mientras que un modesto 5,6% destacó una evolución favorable.

De cara a los próximos 12 meses, las proyecciones de los comerciantes son más optimistas. Un 44,1% de las pymes prevé mantener su desempeño, mientras que 41,8% anticipa un escenario futuro más favorable para su negocio, superando holgadamente al 14,1% de los consultados que prevé un empeoramiento en las condiciones de mercado.

¿Consideran hacer inversiones? Más de la mitad consideró que no es un momento propicia para concretar desembolsos, aunque este indicador mostró una mejora al reducirse 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. Otro 31% no lo ha definido aún, y solo 13,4% evalúa hacer nuevas inversiones de capital en la coyuntura actual.