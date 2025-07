Importación de electrodomésticos: ARCA autoriza un producto por año y sin afectar la franquicia

Así, el Régimen Simplificado para Importación de Línea Blanca no allana totalmente el camino a productos importados del vecino país u otros. Como contrapartida, la resolución dice que el valor del electrodoméstico comprado en el exterior no afectará la franquicia de U$S 300 para compras que habitualmente aplica como tope.

La medida alcanza a heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, equipos de funciones combinadas, lavavajillas, hornos eléctricos, cocinas, calefones y termotanques eléctricos, junto a calderas y aires acondicionados.