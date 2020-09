El Gobierno no confirma la continuidad del IFE. El ministro Daniel Arroyo, de la cartera de Desarrollo Social, aseguró que "el IFE 4 se está estudiando" no solo en relación a que no se sabe si se pagará en octubre o no, sino que además se evalúan diversas alternativas en su aplicación. Entre las variantes que se estudian en el Gobierno está la posibilidad de que el IFE genere una obligación de contraprestación por parte de quien lo recibe, lo que implicaría que el beneficiario trabaje, se capacite o termine el secundario. Por su parte, María Fernanda Raverta, titular de la ANSES, indicó que "antes de fin de mes" se confirmará si existirá el cobro de un Cuarto IFE y habló sobre la posibilidad de que solo lo reciba un sector y no la totalidad de los 9 millones que hoy lo cobran.