IFE 4 confirmado que no se paga esta semana de octubre

La ANSES no confirma el pago del IFE 4 pero sí que, de haber nuevo bono de $10.000, su fecha de cobro no empezará el jueves 8 de octubre con el pago a los beneficiarios de AUH como se esperaba.

Se especula con que el propio presidente Alberto Fernández formule el anuncio del cobro del IFE 4 este lunes por la tarde, tras la reunión con la Unión Industrial, la CGT y la CTEP. Lo que no se filtró aún es si este IFE 4 confirmado será solo para jóvenes de 18 a 24 años o si seguirá siendo de cobertura amplia para los 9 millones de inscriptos aprobados que ya vienen cobrando el bono de $10.000.

Lo claro es que el jueves 8 de octubre no comienza el calendario de pago de IFE 4. Hasta ahora, en los meses en los que había IFE, éste se pagaba junto con la Asignación Universal por Hijo y el resto de los benefiarios comenzaban con su fecha de cobro al día siguiente de la terminación de este calendario, a través de transferencia bancaria de la ANSES.

"Ante distintas versiones de que el pago del IFE 4 se inicia el día 8 de octubre en conjunto con los beneficiarios de la AUH, nuevamente debemos aclarar que eso NO es cierto. Nunca Anses ha confirmado ese calendario ni tampoco anunciado aún la continuidad o no del bono", indicó prensa de la ANSES.

Esto es que no hay definición alguna respecto del pago del IFE 4. No está confirmado que se pague, no está confirmado el monto de $10.000, ni quiénes serán los beneficiarios ni cuándo se paga el cuarto IFE.

IFE 4 para jóvenes con programas de empleo

Una de las alternativas viables que podría anunciarse esta semana es la del pago del IFE 4 de $10.000 solo a jóvenes de 18 a 24 años pero articulando el bono con programas de empleo, capacitación o estudio.

"Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento", había asegurado la titular de la ANSES, María Fernanda Raverta, abriendo la puerta a esta posibilidad.

IFE 4 fecha de cobro: consulta en ANSES

En la página web de la ANSES se puede consultar por el cobro de IFE 4 ingresando con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.