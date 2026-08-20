Gregorio Bajda, elegido por la FEM Joven Empresario Mendocino 2026 por su laboratorio de cosmética

La Federación Económica de Mendoza (FEM) llevó a cabo la entrega del Premio Joven Empresario Mendocino 2026, del que se hizo acreedor Gregorio Bajda, creador de Valca, una firma familiar dedicada a la cosmética capilar y cuidado de la piel.
Fue una edición récord, con 85 proyectos presentados. Entre ellos, Bajda se llevó también una mención de honor en la categoría Emprendedores, una de las 8 reconocidas, tras lo cual competirá por el premio Joven Empresario Argentino del año que organiza CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) en Buenos Aires.
Justamente, la ceremonia contó con el respaldo de CAME Joven y la declaración de Interés Provincial por parte de la Legislatura de Mendoza. Y los jóvenes resultaron galardonados tras una evaluación del jurado compuesto por autoridades de la FEM, el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Cuyo.
Desde su primera edición en 2012, el premio reconoce el aporte de nuevas generaciones a la economía regional y la generación de empleo. En varias de las entregas anteriores se reconoció también la innovación implementada por los empresarios en sus proyectos.
Además de resaltar la creatividad, diversidad y valor agregado de los emprendimientos que concursaron, Santiago Laugero, presidente de la FEM destacó "la conciencia social de muchos proyectos que se han presentado”, al sumarse al Pacto ConCiencia, un acuerdo multisectorial que propone institucionalizar una mirada de largo plazo para la provincia.
El Joven Empresario Mendocino y su emprendimiento
Valca es un emprendimiento que acompaña una idea desde sus etapas iniciales hasta transformarla en un producto listo para su fabricación masiva. Consta de laboratorio propio de desarrollo y validación.
La empresa combina historia familiar, ciencia e innovación para crear soluciones de cuidado y regeneración de la piel, inspiradas en una fórmula que, según Gregorio, desarrolló su bisabuela hace 80 años para tratar una quemadura grave que había sufrido su hija.
“Transformamos el legado de mi abuela en una empresa que busca llegar al millón de personas, generar empleo y seguir haciendo el bien en nuestra provincia”, explicó Bajda.
Además, su laboratorio desarrolló MoTI, una herramienta de monitoreo y telemetría industrial que digitaliza plantas productivas para optimizar su rentabilidad. A partir de el, presta servicios tanto en Argentina como en Estados Unidos. Pero va por más.
Según explicó el empresario distinguido por la FEM, "vamos por la internacionalización de la empresa, empezando por Chile. Y proyectamos una línea de hasta 18 productos para colocar en el mercado".
Menciones de Honor: los ganadores según la FEM, categoría por categoría
Además del premio principal, la FEM entregó distinciones especiales a los proyectos más destacados en ocho rubros estratégicos:
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Mención de Honor al Impacto Social: Armando Parlanti (Ecocuyum). Empresa dedicada al tratamiento de neumáticos fuera de uso mediante un proceso mecánico que evita la contaminación y recupera el caucho para crear nuevos productos.
Mención de Honor al Oficio: Santiago Méndez (Lineal SA). Firma enfocada en la fabricación e instalación de carpintería de aluminio y vidrio orientada a la arquitectura.
Mención de Honor a la Iniciativa Emprendedora: Gregorio Bajda (Valca). Proyecto con origen en una receta familiar de 80 años adaptada con ciencia para el desarrollo dermatológico y soluciones tecnológicas.
Mención de Honor al Desarrollo Tecnológico: Gabriel Caballero (Mateware). Estudio de ingeniería electrónica que desarrolla productos tecnológicos a medida, articulando hardware, firmware y diseño industrial.
Mención de Honor a la Innovación y Diseño: Analía Funes Peletay (Bioeleven). Startup de biomateriales que transforma subproductos agroindustriales en biotextiles y soluciones sostenibles para packaging, moda e interiorismo.
Mención de Honor en Relevo Generacional: María Milagros Mac Donnel (Finca La Cristina). Empresa familiar agrícola de Maipú abocada a la producción de pistachos, olivos y vid.
Mención de Honor en Desarrollo Productivo Regional: Matías Szymanski (Sara Group). Grupo que reúne diversas marcas vinculadas a la gastronomía y el café, tales como Bruno Brown, White Shark Coffee, Modesto Casa de Café y Bastante Café.
Mención de Honor en Proyección Internacional: Teodoro Palumbo (Espejismo SA). Emprendimiento liderado por un ingeniero agrónomo dedicado al fortalecimiento, profesionalización e internacionalización de la industria de bebidas
En pocas palabras
- Gregorio Bajda: ganador del Premio Joven Empresario Mendocino 2026 de la FEM.
- Emprendimiento Valca: firma familiar de cosmética capilar, con laboratorio propio y proyección internacional.
- Menciones de Honor: la FEM reconoció otros 8 proyectos en diversas categorías, incluyendo impacto social y desarrollo tecnológico.