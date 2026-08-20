Gregorio Bajda, elegido por la FEM Joven Empresario Mendocino 2026 por su laboratorio de cosmética

Bajda, junto a la vicegobernadora Hebe Casado y el titular de la FEM, Santiago Laugero, al recibir el premio

Desde su primera edición en 2012, el premio reconoce el aporte de nuevas generaciones a la economía regional y la generación de empleo. En varias de las entregas anteriores se reconoció también la innovación implementada por los empresarios en sus proyectos.

Además de resaltar la creatividad, diversidad y valor agregado de los emprendimientos que concursaron, Santiago Laugero, presidente de la FEM destacó "la conciencia social de muchos proyectos que se han presentado”, al sumarse al Pacto ConCiencia, un acuerdo multisectorial que propone institucionalizar una mirada de largo plazo para la provincia.

El Joven Empresario Mendocino y su emprendimiento

Valca es un emprendimiento que acompaña una idea desde sus etapas iniciales hasta transformarla en un producto listo para su fabricación masiva. Consta de laboratorio propio de desarrollo y validación.

La empresa combina historia familiar, ciencia e innovación para crear soluciones de cuidado y regeneración de la piel, inspiradas en una fórmula que, según Gregorio, desarrolló su bisabuela hace 80 años para tratar una quemadura grave que había sufrido su hija.

“Transformamos el legado de mi abuela en una empresa que busca llegar al millón de personas, generar empleo y seguir haciendo el bien en nuestra provincia”, explicó Bajda.

Además, su laboratorio desarrolló MoTI, una herramienta de monitoreo y telemetría industrial que digitaliza plantas productivas para optimizar su rentabilidad. A partir de el, presta servicios tanto en Argentina como en Estados Unidos. Pero va por más.

Según explicó el empresario distinguido por la FEM, "vamos por la internacionalización de la empresa, empezando por Chile. Y proyectamos una línea de hasta 18 productos para colocar en el mercado".

Todos los distinguidos por la FEM con Mención de Honor durante la edición 2026 del premio Joven Empresario Mendocino

Menciones de Honor: los ganadores según la FEM, categoría por categoría

Además del premio principal, la FEM entregó distinciones especiales a los proyectos más destacados en ocho rubros estratégicos: