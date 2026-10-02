El riesgo país volvió a subir y alcanzó su valor más alto en lo que va del 2026

Caputo y Milei atribuyeron el incremento del riesgo país al contexto internacional principalmente.

El desempeño surge como consecuencia de otra mala jornada de los títulos soberanos, los cuales cayeron hasta 0,4%.

Qué dijo Javier Milei del salto del riesgo país

En ese sentido, el presidente Javier Milei afirmó que el salto del riesgo país es responsabilidad de la coyuntura internacional, pero aseguró que, en caso de ser reelecto, se "desplomará”.

No obstante, admitió que esta situación está impactando en el nivel de inversión por el encarecimiento de la tasa de interés.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió al nivel del ponderador y sostuvo que se dio en gran parte por el "temor a volver al infierno” que existe en la previa de las elecciones de 2027 y por un "shock externo bastante brutal”.

“Hubo una suba importante. Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”, resaltó durante su paso virtual en el Coloquio de IDEA.

En tanto, las acciones argentinas operaron con disparidades en Wall Street, con subas que llegan al 2,7% (Loma Negra) y pérdidas que superan el 4% (Globant).

En el plano local, el Merval avanzó 0,5% hasta los 2.711,841 puntos y la Bolsa porteña operó con resultados mixtos, acoplándose al clima financiero internacional.